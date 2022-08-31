Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Урал - Сочи
Урал - Сочи: обзор матча 31 августа 2022
Урал
31.08.2022, среда, 15:00
Россия. Кубок, группа D, 1 тур
2 : 0
Завершен
Сочи
8'
А. Юшин
58'
И. Юрганов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Сочи
90'
+2
Желтая карточка
В. Сарвели
Замена
Л. Гогличидзе
️️️️
А. Егорычев
86'
73'
Замена
В. Дркушич
️️️️
А. Мещанинов
Замена
Ю. Железнов
️️️️
Р. Гаджимурадов
72'
63'
Замена
Д. Мартовой
️️️️
Жоаозиньо
Желтая карточка
А. Юшин
60'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
И. Юрганов
58'
57'
Желтая карточка
И. Миладинович
Замена
В. Подберезкин
️️️️
Ю. Газинский
46'
46'
Замена
В. Сарвели
️️️️
М. Барсов
46'
Замена
А. Макарчук
️️️️
Т. Маргасов
Желтая карточка
Ю. Газинский
18'
ГОЛ! 1:0!
А. Юшин
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Давыд Алексеев
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
7
Александр Юшин
ПВ
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
5
Кирилл Кравцов
ОП
23
Кирилл Ушатов
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Урал
31
Дмитрий Ландаков
ВР
1
Илья Помазун
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
6
Амир Батырев
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
4-3-3
1
Алексеев
94
Быковский
25
Эмерсон
46
Мамин
22
Бевеев
18
Газинский
33
Мишкич
5
Егорычев
7
Юшин
10
Бикфалви
10
Гаджимурадов
4-1-1-3-1
35
Джанаев
34
Маргасов
45
Миладинович
20
Юрганов
26
Мещанинов
5
Кравцов
22
Жоаозиньо
18
Бурмистров
20
Шипунов
23
Ушатов
14
Барсов
5
Егорычев
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
5
Егорычев
18
Газинский
92
Подберезкин
92
Подберезкин
18
Газинский
10
Гаджимурадов
14
Железнов
14
Железнов
10
Гаджимурадов
34
Маргасов
17
Макарчук
17
Макарчук
34
Маргасов
26
Мещанинов
3
Дркушич
3
Дркушич
26
Мещанинов
22
Жоаозиньо
7
Мартовой
7
Мартовой
22
Жоаозиньо
14
Барсов
9
Сарвели
9
Сарвели
14
Барсов
Остались в запасе
Урал
Сочи
31
Дмитрий Ландаков
ВР
1
Илья Помазун
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
12
Николай Заболотный
ВР
6
Амир Батырев
АП
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
31
Дмитрий Ландаков
ВР
1
Илья Помазун
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
6
Амир Батырев
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Урал - Сочи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Александр Богданов
Антон Кобзев
Дополнительные помощники:
VAR – Ян Бобровский; AVAR – Николай Еремин
Резервный судья:
Иван Сараев
Инспектор:
Андрей Бутенко
Стадион:
Екатеринбург Арена
Новости команд
Все
Урал
Сочи
«Урал» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
15:50
Первая лига: шансы «Урала» и «Арсенала Тула» на победу в матче 19-го тура
Вчера, 09:27
«Уфа» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Григорий Иванов из «Урала» предпочел лечиться в недружественной стране
21 ноября
2
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Урал» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
15:50
Первая лига: шансы «Урала» и «Арсенала Тула» на победу в матче 19-го тура
Вчера, 09:27
«Уфа» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Григорий Иванов из «Урала» предпочел лечиться в недружественной стране
21 ноября
2
Первая лига: шансы «Уфы» и «Урала» на победу в матче 18-го тура
21 ноября
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ФИФА сняла санкции с клуба, претендующего на выход в РПЛ
19 ноября
1
ФИФА сняла трансферный бан с российского клуба
19 ноября
7
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+