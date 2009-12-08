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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марсель - Реал
Марсель - Реал: обзор матча 08 декабря 2009
Марсель
08.12.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 6 тур
1 : 3
Завершен
Реал
11'
Л. Гонсалес
5'
К. Роналду
60'
Р. Альбиоль
80'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Реал
ГОЛ! 1:3!
К. Роналду
Пас отдал
Л. Диарра
Замена
М. Диарра
️️️️
Х. Алонсо
Замена
Ф. Морьентес
️️️️
Брандао
Замена
Рауль
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
М. Ньянг
Пенальти не реализован!
Л. Гонсалес
Желтая карточка
И. Касильяс
Травма
М. Ньянг
Желтая карточка
Г. Хайнце
Замена
Б. Коне
️️️️
Э. Сиссе
Замена
К. Бензема
️️️️
Г. Игуаин
ГОЛ! 1:2!
Р. Альбиоль
Пас отдал
Р. ван дер Ваарт
Желтая карточка
Х. Алонсо
Желтая карточка
Г. Игуаин
ГОЛ! 1:1!
Л. Гонсалес
11'
Желтая карточка
Брандао
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
22
Эдуар Сиссе
ОП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
76
Мамаду Ньянг
(К)
ЛФ
11
Брандао
ЦФ
7
Фабрис Абриэль
РФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
19
Лассана Диарра
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
25
Стефан Мбиа
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
14
Бакари Коне
ЦФ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
4-1-2-3
30
Манданда
0
Тайво
5
Хайнце
20
Диавара
21
Боннар
22
Сиссе
27
Гонсалес
8
Шейру
76
Ньянг
11
Брандао
7
Абриэль
3-2-2-1-2
12
Касильяс
3
Пепе
93
Рамос
39
Альбиоль
5
Арбелоа
12
Марсело
19
Диарра
3
Алонсо
8
ван дер Ваарт
9
Игуаин
7
Роналду
76
Ньянг
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
76
Ньянг
22
Сиссе
14
Коне
14
Коне
22
Сиссе
11
Брандао
23
Морьентес
23
Морьентес
11
Брандао
3
Алонсо
9
Диарра
9
Диарра
3
Алонсо
9
Игуаин
9
Бензема
9
Бензема
9
Игуаин
8
ван дер Ваарт
7
Рауль
7
Рауль
8
ван дер Ваарт
Остались в запасе
Марсель
Реал
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
25
Стефан Мбиа
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
25
Стефан Мбиа
ЦП
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Марсель - Реал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Помощники судьи:
Ян-Хендрик Зальвер
Майк Пикель (оба - Германия)
Резервный судья:
Марко Фритц (Германия)
Делегат:
Теуво Холопайнен (Финляндия)
Инспектор:
Нили Бэрри (Англия)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:30 (прямая)
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