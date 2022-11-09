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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Енисей-М - Родина-М
Енисей-М - Родина-М: обзор матча 09 ноября 2022
Енисей-М
09.11.2022, среда, 12:00
Россия. Вторая лига. Группа 2, 11 тур
1 : 0
Завершен
Родина-М
66'
М. Комков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей-М - Родина-М
Замена
И. Савицкий
️️️️
А. Егоров
81'
Замена
Т. Белошапкин
️️️️
Е. Песиков
80'
77'
Замена
А. Алимханов
️️️️
К. Матвеев
76'
Замена
А. Самсонов
️️️️
Р. Капанадзе
Замена
В. Скавыш
️️️️
А. Канаплин
69'
Замена
М. Мадаминов
️️️️
В. Луташев
68'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Комков
66'
Желтая карточка
В. Луташев
56'
56'
Замена
А. Агаев
️️️️
М. Киселев
30'
Желтая карточка
Н. Бекетов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей-М
89
Андрей Широков
ВР
82
Илья Михаленко
ЦЗ
77
Александр Егоров
ПЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
4
Сергей Шестаков
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
77
Денис Самойлов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
7
Илья Грицак
ПВ
8
Александр Канаплин
ЦФ
36
Владислав Луташев
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Родина-М
35
Максим Айсин
ВР
3
Андрей Рогачев
ЛЗ
40
Никита Бекетов
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ПЗ
80
Арсений Хорин
ОП
25
Рамази Капанадзе
ОП
8
Илья Антонов
ЦП
32
Константин Матвеев
ПВ
8
Егор Сайгушев
ПВ
23
Азиз Газиев
ЦФ
89
Матвей Киселев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рябов
Енисей-М
47
Иван Савицкий
ЛЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
85
Артем Мальфанов
ЛВ
97
Владислав Скавыш
ОП
53
Денис Чуркин
ЦП
77
Максим Галиев
ПВ
85
Артем Шевченко
ПВ
88
Тимофей Белошапкин
ЦФ
72
Мехром Мадаминов
ЦФ
99
Егор Апушников
ЦФ
Родина-М
50
Илья Кайков
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
10
Алимхан Алимханов
ОП
17
Иван Глущенко
ЦФ
7
Андрей Самсонов
ЦФ
4-2-2-2
89
Широков
14
Чибисов
77
Егоров
82
Михаленко
4
Шестаков
77
Самойлов
10
Комков
9
Песиков
7
Грицак
36
Луташев
8
Канаплин
3-2-1-2-2
35
Айсин
5
Трунтаев
40
Бекетов
3
Рогачев
80
Хорин
25
Капанадзе
8
Антонов
8
Сайгушев
32
Матвеев
89
Киселев
23
Газиев
77
Егоров
47
Савицкий
47
Савицкий
77
Егоров
8
Канаплин
97
Скавыш
97
Скавыш
8
Канаплин
9
Песиков
88
Белошапкин
88
Белошапкин
9
Песиков
36
Луташев
72
Мадаминов
72
Мадаминов
36
Луташев
89
Киселев
33
Агаев
33
Агаев
89
Киселев
32
Матвеев
10
Алимханов
10
Алимханов
32
Матвеев
25
Капанадзе
7
Самсонов
7
Самсонов
25
Капанадзе
Остались в запасе
Енисей-М
Родина-М
55
Никита Богатырев
ЦЗ
53
Денис Чуркин
ЦП
85
Артем Мальфанов
ЛВ
77
Максим Галиев
ПВ
85
Артем Шевченко
ПВ
99
Егор Апушников
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
50
Илья Кайков
ВР
17
Иван Глущенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рябов
Остались в запасе
55
Никита Богатырев
ЦЗ
53
Денис Чуркин
ЦП
85
Артем Мальфанов
ЛВ
77
Максим Галиев
ПВ
85
Артем Шевченко
ПВ
99
Егор Апушников
ЦФ
Остались в запасе
50
Илья Кайков
ВР
17
Иван Глущенко
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Главный тренер
Игорь Рябов
Статистика матча Енисей-М - Родина-М
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Енисей-М
2 : 1
04.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Космос
3 : 0
27.09.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Енисей-М
2 : 6
20.09.2026
Динамо СПб
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
Арсенал-2
Информация о матче
Главный судья:
Александр Самсонов
(Балашиха)
Помощники судьи:
Артем Полосков
Иван Медведев (оба - Новосибирск)
Инспектор:
Евгений Кулемесин (Артем)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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