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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Стандард
Арсенал - Стандард: обзор матча 24 ноября 2009
Арсенал
24.11.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа H, 5 тур
2 : 0
Завершен
Стандард
35'
С. Насри
45+1'
Н. Денилсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Стандард
Желтая карточка
С. Фабрегас
Красная карточка
М. Карсела-Гонсалес
Желтая карточка
Э. Мангала
Желтая карточка
Л. Мюлемо
Замена
Г. Сирьяк
️️️️
Д. Мбокани
Замена
Т. Росицки
️️️️
Н. Денилсон
Замена
М. Траоре
️️️️
В. Дальма
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
С. Насри
Замена
М. Сильвестр
️️️️
В. Галлас
ГОЛ! 2:0!
Н. Денилсон
+1
ГОЛ! 1:0!
С. Насри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
4
Сеск Фабрегас
(К)
ЦП
14
Самир Насри
ПП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Стандард
26
Синан Болат
ВР
14
Ландри Мюлемо
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
23
Мохамед Сарр
(К)
ЦЗ
17
Маркос Камоццато
ПЗ
2
Горо
ЛП
28
Аксель Витсель
ЦП
6
Вильфрид Дальма
АП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ПП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
Стандард
55
Рами Гершон
ВР
1
Кристоф ван Хаут
ВР
3
Рикарду Роша
ЦЗ
13
Виктор Рамос
ЦЗ
26
Бенжамен Никез
ЦП
20
Мусса Траоре
ЦФ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
4-5-1
1
Альмуния
3
Гиббс
4
Вермален
36
Галлас
27
Эбуэ
28
Аршавин
8
Сонг
15
Денилсон
4
Фабрегас
14
Насри
10
Вела
3-2-3-1-1
26
Болат
5
Мангала
20
Фелипе
23
Сарр
17
Камоццато
14
Мюлемо
16
Карсела-Гонсалес
28
Витсель
2
Горо
6
Дальма
70
Мбокани
36
Галлас
16
Сильвестр
16
Сильвестр
36
Галлас
15
Денилсон
10
Росицки
10
Росицки
15
Денилсон
14
Насри
32
Уолкотт
32
Уолкотт
14
Насри
6
Дальма
20
Траоре
20
Траоре
6
Дальма
70
Мбокани
90
Сирьяк
90
Сирьяк
70
Мбокани
Остались в запасе
Арсенал
Стандард
1
Вито Манноне
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
55
Рами Гершон
ВР
1
Кристоф ван Хаут
ВР
3
Рикарду Роша
ЦЗ
13
Виктор Рамос
ЦЗ
26
Бенжамен Никез
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
9
Эдуардо
ЦФ
Остались в запасе
55
Рами Гершон
ВР
1
Кристоф ван Хаут
ВР
3
Рикарду Роша
ЦЗ
13
Виктор Рамос
ЦЗ
26
Бенжамен Никез
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Арсенал - Стандард
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
Главный судья:
Конрад Плауц
(Навис)
Помощники судьи:
Андреас Феллингер
Армин Эдер (оба - Австрия)
Резервный судья:
Фриц Штухлик (Австрия)
Делегат:
Бернд Барутта (Германия)
Инспектор:
Христакис Скапуллис (Кипр)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 22:30 (прямая)
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