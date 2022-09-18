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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Сивасспор
Анкарагюджю - Сивасспор: обзор матча 18 сентября 2022
Анкарагюджю
18.09.2022, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Сивасспор
2'
Г. Беридзе
44'
А. Соу
48'
К. Н'Жи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анкарагюджю - Сивасспор
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Ульвестад
Желтая карточка
К. Малку
90'
Замена
Ф. Македа
️️️️
А. Соу
89'
Желтая карточка
Марлон
82'
Замена
К. Малку
️️️️
О. Джейлан
79'
Замена
Хесе
️️️️
Г. Беридзе
77'
76'
Замена
А. Окюмюш
️️️️
М. Палули
68'
Замена
И. Кофи
️️️️
Х. Харисис
68'
Замена
Х. Арслан
️️️️
Д. Саба
Замена
Г. Жахид
️️️️
Э. Килинк
65'
64'
Желтая карточка
У. Чифтци
48'
ГОЛ! 2:1!
К. Н'Жи
Пас отдал
Ф. Ульвестад
46'
Замена
М. Ятабаре
️️️️
К. Ангильский
Замена
Г. Арийиби
️️️️
Педринью
46'
45'
+7
Желтая карточка
Х. Харисис
ГОЛ! 2:0!
А. Соу
44'
Желтая карточка
Педринью
40'
19'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
А. Муса
10'
Желтая карточка
Д. Гутас
ГОЛ! 1:0!
Г. Беридзе
Пас отдал
О. Джейлан
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
23
Гекхан Аккан
ВР
23
Марлон
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ПЗ
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
8
Педринью
АП
9
Али Соу
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
91
Диа Саба
ЦФ
19
Карол Ангильский
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
17
Ясин Гюрелер
ЛЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
88
Фыратджан Узюм
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
6
Атакан Канкая
ЦП
28
Гболи Арийиби
ПВ
9
Федерико Македа
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
94
Каан Онаран
ОП
5
Исаак Кофи
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
23
Алааддин Окюмюш
ЦФ
4-2-2-2
23
Аккан
23
Марлон
26
Радакович
18
Муякич
77
Джейлан
38
Чигерчи
14
Антальялы
7
Беридзе
8
Педринью
11
Килинк
9
Соу
4-3-1-2
35
Вурал
7
Палули
3
Чифтци
2
Аппиндангойе
6
Гутас
6
Ульвестад
10
Градель
8
Харисис
7
Муса
19
Ангильский
91
Саба
77
Джейлан
24
Малку
24
Малку
77
Джейлан
11
Килинк
11
Жахид
11
Жахид
11
Килинк
7
Беридзе
10
Хесе
10
Хесе
7
Беридзе
8
Педринью
28
Арийиби
28
Арийиби
8
Педринью
9
Соу
9
Македа
9
Македа
9
Соу
8
Харисис
5
Кофи
5
Кофи
8
Харисис
91
Саба
37
Арслан
37
Арслан
91
Саба
7
Муса
9
Н'Жи
9
Н'Жи
7
Муса
19
Ангильский
9
Ятабаре
9
Ятабаре
19
Ангильский
7
Палули
23
Окюмюш
23
Окюмюш
7
Палули
Остались в запасе
Анкарагюджю
Сивасспор
13
Бахадир Гюндердю
ВР
17
Ясин Гюрелер
ЛЗ
88
Фыратджан Узюм
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
6
Атакан Канкая
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
25
Муаммер Йилдырым
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
94
Каан Онаран
ОП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
13
Бахадир Гюндердю
ВР
17
Ясин Гюрелер
ЛЗ
88
Фыратджан Узюм
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
6
Атакан Канкая
ЦП
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
94
Каан Онаран
ОП
Главный тренер
Мустафа Далчи
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Анкарагюджю - Сивасспор
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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