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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Санкт-Галлен
Янг Бойз - Санкт-Галлен: обзор матча 08 октября 2022
Янг Бойз
08.10.2022, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Санкт-Галлен
13'
Ж. Нсаме
87'
Л. Стержиу (АГ)
38'
Ч. Аколо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Санкт-Галлен
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Л. Стержиу
87'
Желтая карточка
Ф. Угринич
81'
74'
Замена
Ф. Кавен
️️️️
Ч. Аколо
66'
Замена
Р. Шнайдер
️️️️
Г. Карлен
66'
Замена
Э. Латте-Лат
️️️️
Ж. Гуйемено
Замена
В. Сьерро
️️️️
К. Фасснахт
65'
Замена
М. Элиа
️️️️
Ж. Нсаме
65'
Замена
К. Имери
️️️️
Ф. Ридер
64'
38'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Аколо
21'
Желтая карточка
Л. Гертлер
ГОЛ! 1:0!
Ж. Нсаме
Пас отдал
К. Фасснахт
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
10
Седрик Иттен
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
13
Грегори Карлен
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
22
Айзек Шмидт
ПВ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
30
Кастриот Имери
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Санкт-Галлен
24
Michael Kempter
ЦЗ
17
Алессандро Крауши
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
16
Ранди Шнайдер
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
29
Фабрицио Кавен
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
4-4-2
16
фон Бальмус
23
Бенито
5
Камара
15
Зесигер
27
Блум
19
Ниасс
23
Угринич
32
Ридер
16
Фасснахт
17
Нсаме
10
Иттен
3-5-1-1
1
Зиги
5
Вальчи
20
Стержиу
27
Гиндо
6
Суттер
88
Квинтийя
13
Карлен
21
Гуйемено
16
Гертлер
22
Шмидт
77
Аколо
32
Ридер
30
Имери
30
Имери
32
Ридер
16
Фасснахт
4
Сьерро
4
Сьерро
16
Фасснахт
17
Нсаме
12
Элиа
12
Элиа
17
Нсаме
13
Карлен
16
Шнайдер
16
Шнайдер
13
Карлен
77
Аколо
29
Кавен
29
Кавен
77
Аколо
21
Гуйемено
29
Латте-Лат
29
Латте-Лат
21
Гуйемено
Остались в запасе
Янг Бойз
Санкт-Галлен
1
Антони Расьоппи
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
30
Сандро Лаупер
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
24
Michael Kempter
ЦЗ
17
Алессандро Крауши
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
30
Сандро Лаупер
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Остались в запасе
24
Michael Kempter
ЦЗ
17
Алессандро Крауши
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Янг Бойз - Санкт-Галлен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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