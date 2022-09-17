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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Остенде
Серкль Брюгге - Остенде: обзор матча 17 сентября 2022
Серкль Брюгге
17.09.2022, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Остенде
38'
К. Данке
44'
А. Уэда
76'
Т. Эмброуз
82'
Т. Эмброуз (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Остенде
Желтая карточка
Хейтор
89'
Замена
T. Wilke
️️️️
А. Уэда
89'
Замена
Я. Гбоу
️️️️
О. Деман
89'
82'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Т. Эмброуз
76'
ГОЛ! 2:1!
Т. Эмброуз
Пас отдал
Т. Сакамото
76'
Пенальти не реализован!
Т. Эмброуз
75'
Желтая карточка
К. Макгихан
Замена
Й. Даланд
️️️️
Ж. Марселен
72'
Замена
Хейтор
️️️️
С. Мянго
72'
65'
Замена
Б. Капон
️️️️
З. Медли
Замена
Ш. Ванхутте
️️️️
Х. ван дер Брюгген
63'
60'
Замена
Д. Атанга
️️️️
Ф. Хорнби
46'
Замена
М. Берте
️️️️
Н. Бацнер
46'
Замена
Ф. Кателарис
️️️️
К. Роша
46'
Замена
К. Макгихан
️️️️
О. Урогиде
ГОЛ! 2:0!
А. Уэда
Пас отдал
Х. ван дер Брюгген
44'
41'
Желтая карточка
К. Роша
ГОЛ! 1:0!
К. Данке
38'
Пенальти не реализован!
К. Данке
38'
9'
Желтая карточка
О. Урогиде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
99
Радослав Майецки
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
13
Сенна Мянго
ЦЗ
10
Дино Хотич
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
8
Робб Декостер
ЦФ
24
Жан Марселен
ЦФ
2
Оливье Деман
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Остенде
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
18
Зибен Деваль
ЦП
10
Кенни Роша
ЦП
7
Робби Д'Хез
ЦП
28
Гийом Хуберт
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
7
Тацухиро Сакамото
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Серкль Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Хейтор
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
17
Абу Франсис
ЦП
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
29
Teun Wilke
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
Остенде
12
Диллон Филлипс
ВР
27
Брехт Капон
ЦЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
30
Фанос Кателарис
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
90
Мохамед Берте
ЦП
17
Давид Атанга
ЦФ
2-3-5
99
Майецки
5
Попович
13
Мянго
10
Хотич
22
Лопеш
28
ван дер Брюгген
24
Марселен
9
Данке
18
Уэда
2
Деман
8
Декостер
2-3-5
3
Урогиде
4
Медли
18
Деваль
10
Роша
7
Д'Хез
10
Хорнби
3
Танге
7
Сакамото
68
Эмброуз
25
Бацнер
13
Мянго
5
Хейтор
5
Хейтор
13
Мянго
2
Деман
34
Гбоу
34
Гбоу
2
Деман
28
ван дер Брюгген
34
Ванхутте
34
Ванхутте
28
ван дер Брюгген
18
Уэда
29
29
18
Уэда
24
Марселен
2
Даланд
2
Даланд
24
Марселен
4
Медли
27
Капон
27
Капон
4
Медли
10
Роша
30
Кателарис
30
Кателарис
10
Роша
3
Урогиде
8
Макгихан
8
Макгихан
3
Урогиде
25
Бацнер
90
Берте
90
Берте
25
Бацнер
10
Хорнби
17
Атанга
17
Атанга
10
Хорнби
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Остенде
89
Себастьян Брюззезе
ВР
17
Абу Франсис
ЦП
Главный тренер
Деннис ван Вийк
14
Альфонс Амаде
ОП
12
Диллон Филлипс
ВР
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
17
Абу Франсис
ЦП
Остались в запасе
14
Альфонс Амаде
ОП
12
Диллон Филлипс
ВР
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Серкль Брюгге - Остенде
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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