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Верона - Болонья

23.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Италия. Серия А, 31 тур Верона - Болонья
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Италия. Серия А (2022/2023)
2 тур
21 августа, воскресенье 21:45 Болонья 1:1 Верона
Италия. Серия А (2021/2022)
23 тур
21 января, пятница 22:45 Верона 2:1 Болонья
3 тур
13 сентября, понедельник 21:45 Болонья 1:0 Верона
Италия. Серия А (2020/2021)
37 тур
17 мая, понедельник 21:45 Верона 2:2 Болонья
18 тур
16 января, суббота 17:00 Болонья 1:0 Верона
Италия. Серия А (2019/2020)
20 тур
19 января, воскресенье 17:00 Болонья 1:1 Верона
1 тур
25 августа, воскресенье 21:45 Верона 1:1 Болонья
Италия. Серия А (2017/2018)
32 тур
15 апреля, воскресенье 16:00 Болонья 2:0 Верона
13 тур
20 ноября, понедельник 22:45 Верона 2:3 Болонья
Италия. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
1 декабря, четверг 23:00 Болонья 4:0 Верона
Италия. Серия А (2015/2016)
31 тур
4 апреля, понедельник 21:45 Болонья 0:1 Верона
12 тур
7 ноября, суббота 20:00 Верона 0:2 Болонья
Италия. Серия А (2013/2014)
26 тур
2 марта, воскресенье 18:00 Верона 0:0 Болонья
7 тур
6 октября, воскресенье 17:00 Болонья 1:4 Верона
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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