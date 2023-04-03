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Сассуоло - Торино

03.04.2023, Понедельник, 21:45 мск Италия. Серия А, 28 тур Сассуоло - Торино
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Матч начнется в 21:45 мск
П1
2.6
Х
3.25
П2
2.8
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Матч начнется в 21:45 мск
Италия. Серия А (2022/2023)
7 тур
17 сентября, суббота 21:45 Торино 0:1 Сассуоло
Италия. Серия А (2021/2022)
23 тур
23 января, воскресенье 17:00 Торино 1:1 Сассуоло
4 тур
17 сентября, пятница 21:45 Сассуоло 0:1 Торино
Италия. Серия А (2020/2021)
24 тур
17 марта, среда 17:00 Торино 3:2 Сассуоло
5 тур
23 октября, пятница 21:45 Сассуоло 3:3 Торино
Италия. Серия А (2019/2020)
20 тур
18 января, суббота 20:00 Сассуоло 2:1 Торино
1 тур
25 августа, воскресенье 21:45 Торино 2:1 Сассуоло
Италия. Серия А (2018/2019)
36 тур
12 мая, воскресенье 13:30 Торино 3:2 Сассуоло
17 тур
22 декабря, суббота 17:00 Сассуоло 1:1 Торино
Италия. Серия А (2017/2018)
21 тур
21 января, воскресенье 17:00 Сассуоло 1:1 Торино
2 тур
27 августа, воскресенье 19:00 Торино 3:0 Сассуоло
Италия. Серия А (2016/2017)
38 тур
28 мая, воскресенье 21:45 Торино 5:3 Сассуоло
19 тур
8 января, воскресенье 17:00 Сассуоло 0:0 Торино
Италия. Серия А (2015/2016)
35 тур
24 апреля, воскресенье 16:00 Торино 1:3 Сассуоло
16 тур
20 января, среда 22:45 Сассуоло 1:1 Торино
Италия. Серия А (2014/2015)
31 тур
19 апреля, воскресенье 13:30 Сассуоло 1:1 Торино
12 тур
23 ноября, воскресенье 14:30 Торино 0:1 Сассуоло
Италия. Серия А (2013/2014)
20 тур
19 января, воскресенье 18:00 Сассуоло 0:2 Торино
1 тур
25 августа, воскресенье 22:45 Торино 2:0 Сассуоло
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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