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Торино - Наполи

19.03.2023, Воскресенье, 17:00 мск Италия. Серия А, 27 тур Торино - Наполи
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Матч начнется в 17:00 мск
П1
5
Х
3.5
П2
1.75
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Матч начнется в 17:00 мск
Италия. Серия А (2022/2023)
8 тур
1 октября, суббота 16:00 Наполи 3:1 Торино
Италия. Серия А (2021/2022)
36 тур
7 мая, суббота 16:00 Торино 0:1 Наполи
8 тур
17 октября, воскресенье 19:00 Наполи 1:0 Торино
Италия. Серия А (2020/2021)
33 тур
26 апреля, понедельник 19:30 Торино 0:2 Наполи
14 тур
23 декабря, среда 22:45 Наполи 1:1 Торино
Италия. Серия А (2019/2020)
26 тур
29 февраля, суббота 22:45 Наполи 2:1 Торино
7 тур
6 октября, воскресенье 19:00 Торино 0:0 Наполи
Италия. Серия А (2018/2019)
24 тур
17 февраля, воскресенье 22:30 Наполи 0:0 Торино
5 тур
23 сентября, воскресенье 13:30 Торино 1:3 Наполи
Италия. Серия А (2017/2018)
36 тур
6 мая, воскресенье 16:00 Наполи 2:2 Торино
17 тур
16 декабря, суббота 20:00 Торино 1:3 Наполи
Италия. Серия А (2016/2017)
36 тур
14 мая, воскресенье 16:00 Торино 0:5 Наполи
17 тур
18 декабря, воскресенье 17:00 Наполи 5:3 Торино
Италия. Серия А (2015/2016)
37 тур
8 мая, воскресенье 21:45 Торино 1:2 Наполи
18 тур
6 января, среда 22:45 Наполи 2:1 Торино
Италия. Серия А (2014/2015)
25 тур
1 марта, воскресенье 22:45 Торино 1:0 Наполи
6 тур
5 октября, воскресенье 22:45 Наполи 2:1 Торино
Италия. Серия А (2013/2014)
28 тур
17 марта, понедельник 22:00 Торино 0:1 Наполи
9 тур
27 октября, воскресенье 15:30 Наполи 2:0 Торино
Италия. Серия А (2012/2013)
30 тур
30 марта, суббота 23:59 Торино 3:5 Наполи
11 тур
4 ноября, воскресенье 18:00 Наполи 1:1 Торино
Италия. Серия А (2008/2009)
36 тур
17 мая, воскресенье 17:00 Наполи 1:2 Торино
17 тур
21 декабря, воскресенье 17:00 Торино 1:0 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
36 тур
4 мая, воскресенье 17:00 Торино 2:1 Наполи
17 тур
23 декабря, воскресенье 17:00 Наполи 1:1 Торино
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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