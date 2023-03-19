Торино - Наполи

|8 тур
|1 октября, суббота
|16:00
|Наполи
|3:1
|Торино
|33 тур
|26 апреля, понедельник
|19:30
|Торино
|0:2
|Наполи
|14 тур
|23 декабря, среда
|22:45
|Наполи
|1:1
|Торино
|26 тур
|29 февраля, суббота
|22:45
|Наполи
|2:1
|Торино
|7 тур
|6 октября, воскресенье
|19:00
|Торино
|0:0
|Наполи
|24 тур
|17 февраля, воскресенье
|22:30
|Наполи
|0:0
|Торино
|5 тур
|23 сентября, воскресенье
|13:30
|Торино
|1:3
|Наполи
|36 тур
|6 мая, воскресенье
|16:00
|Наполи
|2:2
|Торино
|17 тур
|16 декабря, суббота
|20:00
|Торино
|1:3
|Наполи
|36 тур
|14 мая, воскресенье
|16:00
|Торино
|0:5
|Наполи
|17 тур
|18 декабря, воскресенье
|17:00
|Наполи
|5:3
|Торино
|25 тур
|1 марта, воскресенье
|22:45
|Торино
|1:0
|Наполи
|6 тур
|5 октября, воскресенье
|22:45
|Наполи
|2:1
|Торино
|28 тур
|17 марта, понедельник
|22:00
|Торино
|0:1
|Наполи
|9 тур
|27 октября, воскресенье
|15:30
|Наполи
|2:0
|Торино
|30 тур
|30 марта, суббота
|23:59
|Торино
|3:5
|Наполи
|11 тур
|4 ноября, воскресенье
|18:00
|Наполи
|1:1
|Торино
|36 тур
|17 мая, воскресенье
|17:00
|Наполи
|1:2
|Торино
|17 тур
|21 декабря, воскресенье
|17:00
|Торино
|1:0
|Наполи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Наполи
|26
|22
|2
|2
|60:16
|+44
|68
|2.
|Интер
|26
|16
|2
|8
|47:30
|+17
|50
|3.
|Лацио
|26
|14
|7
|5
|41:19
|+22
|49
|4.
|Милан
|26
|14
|6
|6
|43:33
|+10
|48
|5.
|Рома
|26
|14
|5
|7
|35:25
|+10
|47
|6.
|Аталанта
|26
|12
|6
|8
|42:30
|+12
|42
|7.
|Ювентус *
|26
|16
|5
|5
|44:22
|+22
|38
|8.
|Торино
|26
|10
|7
|9
|29:29
|0
|37
|9.
|Болонья
|26
|10
|6
|10
|31:34
|-3
|36
|10.
|Удинезе
|26
|8
|11
|7
|34:30
|+4
|35
|11.
|Фиорентина
|26
|9
|7
|10
|31:31
|0
|34
|12.
|Монца
|26
|9
|6
|11
|31:36
|-5
|33
|13.
|Сассуоло
|26
|9
|6
|11
|34:40
|-6
|33
|14.
|Эмполи
|26
|6
|10
|10
|23:34
|-11
|28
|15.
|Лечче
|26
|6
|9
|11
|24:31
|-7
|27
|16.
|Салернитана
|26
|6
|8
|12
|29:45
|-16
|26
|17.
|Специя
|26
|5
|9
|12
|23:42
|-19
|24
|18.
|Верона
|26
|4
|7
|15
|21:38
|-17
|19
|19.
|Сампдория
|26
|2
|6
|18
|13:43
|-30
|12
|20.
|Кремонезе
|26
|1
|9
|16
|21:48
|-27
|12
|* - Ювентус: снято 15
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