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Интер - Ювентус

19.03.2023, Воскресенье, 22:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Италия. Серия А, 27 тур Интер - Ювентус
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Матч начнется в 22:45 мск
П1
1.93
Х
3.45
П2
4.1
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Матч начнется в 22:45 мск
Италия. Серия А (2022/2023)
13 тур
6 ноября, воскресенье 22:45 Ювентус 2:0 Интер
Италия. Кубок (2021/2022)
Финал
11 мая, среда 22:00 Ювентус 2:4 Интер
Италия. Серия А (2021/2022)
31 тур
3 апреля, воскресенье 21:45 Ювентус 0:1 Интер
9 тур
24 октября, воскресенье 21:45 Интер 1:1 Ювентус
Суперкубок Италии 2021
Финал
12 января, среда 23:00 Интер 2:1 Ювентус
Италия. Серия А (2020/2021)
37 тур
15 мая, суббота 19:00 Ювентус 3:2 Интер
18 тур
17 января, воскресенье 22:45 Интер 2:0 Ювентус
Италия. Кубок (2020/2021)
1/2 финала
ответный матч		 9 февраля, вторник 22:45 Ювентус 0:0 Интер
Италия. Кубок (2020/2021)
1/2 финала
первый матч		 2 февраля, вторник 22:45 Интер 1:2 Ювентус
Италия. Серия А (2019/2020)
26 тур
8 марта, воскресенье 22:45 Ювентус 2:0 Интер
7 тур
6 октября, воскресенье 21:45 Интер 1:2 Ювентус
Международный кубок чемпионов 2019

24 июля, среда 14:30 Ювентус 1:1
(4:2)п		 Интер
Италия. Серия А (2018/2019)
34 тур
27 апреля, суббота 21:30 Интер 1:1 Ювентус
15 тур
7 декабря, пятница 22:30 Ювентус 1:0 Интер
Италия. Серия А (2017/2018)
35 тур
28 апреля, суббота 21:45 Интер 2:3 Ювентус
16 тур
9 декабря, суббота 22:45 Ювентус 0:0 Интер
Италия. Серия А (2016/2017)
23 тур
5 февраля, воскресенье 22:45 Ювентус 1:0 Интер
4 тур
18 сентября, воскресенье 19:00 Интер 2:1 Ювентус
Италия. Кубок (2015/2016)
1/2 финала
ответный матч		 2 марта, среда 22:45 Интер 3:0
(3:5)п		 Ювентус
Италия. Серия А (2015/2016)
27 тур
28 февраля, воскресенье 22:45 Ювентус 2:0 Интер
8 тур
18 октября, воскресенье 21:45 Интер 0:0 Ювентус
Италия. Кубок (2015/2016)
1/2 финала
первый матч		 27 января, среда 22:45 Ювентус 3:0 Интер
Италия. Серия А (2014/2015)
36 тур
16 мая, суббота 19:00 Интер 1:2 Ювентус
17 тур
6 января, вторник 23:00 Ювентус 1:1 Интер
Италия. Серия А (2013/2014)
22 тур
2 февраля, воскресенье 23:45 Ювентус 3:1 Интер
3 тур
14 сентября, суббота 20:00 Интер 1:1 Ювентус
Международный Кубок Чемпионов Guinness 2013

7 августа, среда 02:30 Ювентус 1:1
(8:9)п		 Интер
Италия. Серия А (2012/2013)
30 тур
30 марта, суббота 18:00 Интер 1:2 Ювентус
11 тур
3 ноября, суббота 23:45 Ювентус 1:3 Интер
Италия. Серия А (2011/2012)
29 тур
25 марта, воскресенье 22:45 Ювентус 2:0 Интер
10 тур
29 октября, суббота 22:45 Интер 1:2 Ювентус
Италия. Серия А (2010/2011)
25 тур
13 февраля, воскресенье 22:45 Ювентус 1:0 Интер
6 тур
3 октября, воскресенье 22:45 Интер 0:0 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
34 тур
16 апреля, пятница 22:45 Интер 2:0 Ювентус
15 тур
5 декабря, суббота 22:45 Ювентус 2:1 Интер
Италия. Кубок (2009/2010)
1/4 финала
28 января, четверг 22:45 Интер 2:1 Ювентус
Товарищеские матчи 2009

14 августа, пятница 22:30 Интер 1:1
(5:6)п		 Ювентус
Италия. Серия А (2008/2009)
32 тур
18 апреля, суббота 22:30 Ювентус 1:1 Интер
13 тур
22 ноября, суббота 22:30 Интер 1:0 Ювентус
Италия. Серия А (2007/2008)
30 тур
22 марта, суббота 22:30 Интер 1:2 Ювентус
11 тур
4 ноября, воскресенье 22:30 Ювентус 1:1 Интер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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