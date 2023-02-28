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Ювентус - Торино

28.02.2023, Вторник, 22:45 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: Матч ТВ Италия. Серия А, 24 тур Ювентус - Торино
Италия. Серия А (2022/2023)
10 тур
15 октября, суббота 19:00 Торино 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2021/2022)
26 тур
18 февраля, пятница 22:45 Ювентус 1:1 Торино
7 тур
2 октября, суббота 19:00 Торино 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2020/2021)
29 тур
3 апреля, суббота 19:00 Торино 2:2 Ювентус
10 тур
5 декабря, суббота 20:00 Ювентус 2:1 Торино
Италия. Серия А (2019/2020)
30 тур
4 июля, суббота 18:15 Ювентус 4:1 Торино
11 тур
2 ноября, суббота 22:45 Торино 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2018/2019)
35 тур
3 мая, пятница 21:30 Ювентус 1:1 Торино
16 тур
15 декабря, суббота 22:30 Торино 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2017/2018)
25 тур
18 февраля, воскресенье 14:30 Торино 0:1 Ювентус
6 тур
23 сентября, суббота 21:45 Ювентус 4:0 Торино
Италия. Кубок (2017/2018)
1/4 финала
3 января, среда 22:45 Ювентус 2:0 Торино
Италия. Серия А (2016/2017)
35 тур
6 мая, суббота 21:45 Ювентус 1:1 Торино
16 тур
11 декабря, воскресенье 17:00 Торино 1:3 Ювентус
Италия. Серия А (2015/2016)
30 тур
20 марта, воскресенье 17:00 Торино 1:4 Ювентус
11 тур
31 октября, суббота 20:00 Ювентус 2:1 Торино
Италия. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
16 декабря, среда 22:45 Ювентус 4:0 Торино
Италия. Серия А (2014/2015)
32 тур
26 апреля, воскресенье 16:00 Торино 2:1 Ювентус
13 тур
30 ноября, воскресенье 20:00 Ювентус 2:1 Торино
Италия. Серия А (2013/2014)
25 тур
23 февраля, воскресенье 21:30 Ювентус 1:0 Торино
6 тур
29 сентября, воскресенье 14:30 Торино 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2012/2013)
34 тур
28 апреля, воскресенье 17:00 Торино 0:2 Ювентус
15 тур
1 декабря, суббота 23:45 Ювентус 3:0 Торино
Италия. Серия А (2008/2009)
27 тур
7 марта, суббота 22:30 Торино 0:1 Ювентус
8 тур
25 октября, суббота 22:30 Ювентус 1:0 Торино
Италия. Серия А (2007/2008)
25 тур
26 февраля, вторник 22:30 Ювентус 0:0 Торино
6 тур
30 сентября, воскресенье 22:30 Торино 0:1 Ювентус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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    Рейтинг: +816

    прабабушка краба 28 февраля, 22:37

    Ужас какой, на 2 команды 3 итальянца в старте. Ай-я-яй, где же игрокам сборной игровую практику получать? Нужно срочно лимит вводить)))

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    Рейтинг: +8894

    vladik12 > прабабушка краба 28 февраля, 23:48

    Даже 2. Буонджорно и Фаджоли.

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