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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Торино
Ювентус - Торино: обзор матча 28 февраля 2023
Ювентус
28.02.2023, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
4 : 2
Завершен
Торино
16'
Х. Куадрадо
45+1'
Данило
71'
Бремер
81'
А. Рабьо
2'
Я. Карамо
43'
А. Санабрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Торино
90'
+5
Желтая карточка
С. Риччи
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
Бремер
90'
Замена
М. Кен
️️️️
Д. Влахович
86'
84'
Замена
Э. Гравийон
️️️️
К. Джиджи
ГОЛ! 4:2!
А. Рабьо
Пас отдал
Бремер
81'
75'
Замена
М. Войвода
️️️️
Р. Родригес
75'
Замена
Д. Сек
️️️️
Н. Радоньич
74'
Замена
С. Риччи
️️️️
К. Линетти
ГОЛ! 3:2!
Бремер
Пас отдал
Ф. Кьеза
71'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
А. Ди Мария
69'
Замена
М. Де Шильо
️️️️
Х. Куадрадо
69'
Замена
П. Погба
️️️️
Э. Барренечеа
69'
60'
Желтая карточка
Р. Родригес
60'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Я. Карамо
ГОЛ! 2:2!
Данило
Пас отдал
А. Ди Мария
45'
+1
43'
ГОЛ! 1:2!
А. Санабрия
Пас отдал
И. Илич
ГОЛ! 1:1!
Х. Куадрадо
Пас отдал
Ф. Костич
16'
2'
ГОЛ! 0:1!
Я. Карамо
Пас отдал
А. Буонджорно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Энцо Барренечеа
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
17
Карол Линетти
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Поль Погба
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
21
Самуэле Риччи
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
3-1-2-3-1
13
Щесны
26
Сандро
3
Бремер
13
Данило
5
Барренечеа
12
Рабьо
7
Куадрадо
18
Костич
29
Фаджоли
11
Ди Мария
28
Влахович
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
26
Джиджи
4
Схюрс
4
Буонджорно
90
Синго
15
Родригес
17
Линетти
20
Илич
59
Миранчук
14
Карамо
19
Санабрия
11
Ди Мария
14
Кьеза
14
Кьеза
11
Ди Мария
3
Бремер
19
Бонуччи
19
Бонуччи
3
Бремер
7
Куадрадо
22
Де Шильо
22
Де Шильо
7
Куадрадо
5
Барренечеа
8
Погба
8
Погба
5
Барренечеа
28
Влахович
9
Кен
9
Кен
28
Влахович
26
Джиджи
55
Гравийон
55
Гравийон
26
Джиджи
15
Родригес
23
Войвода
23
Войвода
15
Родригес
17
Линетти
21
Риччи
21
Риччи
17
Линетти
14
Карамо
28
Радоньич
28
Радоньич
14
Карамо
Радоньич
19
Сек
19
Сек
Радоньич
Остались в запасе
Ювентус
Торино
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
2
Брайан Байейе
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
18
Матиас Соуле
ПВ
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
2
Брайан Байейе
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Ювентус - Торино
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
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