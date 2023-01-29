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Материалы

Милан - Сассуоло

29.01.2023, Воскресенье, 14:30 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Италия. Серия А, 20 тур Милан - Сассуоло
Италия. Серия А (2022/2023)
4 тур
30 августа, вторник 19:30 Сассуоло 0:0 Милан
Италия. Серия А (2021/2022)
38 тур
22 мая, воскресенье 19:00 Сассуоло 0:3 Милан
14 тур
28 ноября, воскресенье 17:00 Милан 1:3 Сассуоло
Италия. Серия А (2020/2021)
32 тур
21 апреля, среда 19:30 Милан 1:2 Сассуоло
13 тур
20 декабря, воскресенье 17:00 Сассуоло 1:2 Милан
Италия. Серия А (2019/2020)
35 тур
21 июля, вторник 22:45 Сассуоло 1:2 Милан
16 тур
15 декабря, воскресенье 17:00 Милан 0:0 Сассуоло
Италия. Серия А (2018/2019)
26 тур
2 марта, суббота 20:00 Милан 1:0 Сассуоло
7 тур
30 сентября, воскресенье 21:30 Сассуоло 1:4 Милан
Италия. Серия А (2017/2018)
31 тур
8 апреля, воскресенье 21:45 Милан 1:1 Сассуоло
12 тур
5 ноября, воскресенье 22:45 Сассуоло 0:2 Милан
Италия. Серия А (2016/2017)
26 тур
26 февраля, воскресенье 17:00 Сассуоло 0:1 Милан
7 тур
2 октября, воскресенье 19:00 Милан 4:3 Сассуоло
Италия. Серия А (2015/2016)
28 тур
6 марта, воскресенье 17:00 Сассуоло 2:0 Милан
9 тур
25 октября, воскресенье 17:00 Милан 2:1 Сассуоло
Италия. Серия А (2014/2015)
36 тур
17 мая, воскресенье 13:30 Сассуоло 3:2 Милан
17 тур
6 января, вторник 17:00 Милан 1:2 Сассуоло
Италия. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
13 января, вторник 23:00 Милан 2:1 Сассуоло
Трофео ТИМ 2014

24 августа, воскресенье 00:45 Сассуоло 0:2 Милан
Италия. Серия А (2013/2014)
38 тур
18 мая, воскресенье 22:45 Милан 2:1 Сассуоло
19 тур
12 января, воскресенье 23:45 Сассуоло 4:3 Милан
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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