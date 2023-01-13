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Судьи
Главный судья:
Даниэле Довери (Рим)
Материалы

Наполи - Ювентус

13.01.2023, Пятница, 22:45 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Италия. Серия А, 18 тур Наполи - Ювентус
Италия. Серия А (2021/2022)
20 тур
6 января, четверг 22:45 Ювентус 1:1 Наполи
3 тур
11 сентября, суббота 19:00 Наполи 2:1 Ювентус
Италия. Серия А (2020/2021)
3 тур
7 апреля, среда 19:45 Ювентус 2:1 Наполи
22 тур
13 февраля, суббота 20:00 Наполи 1:0 Ювентус
Суперкубок Италии 2020
Финал
20 января, среда 23:00 Ювентус 2:0 Наполи
Италия. Кубок (2019/2020)
Финал
17 июня, среда 22:00 Наполи 0:0
(4:2)п		 Ювентус
Италия. Серия А (2019/2020)
21 тур
26 января, воскресенье 22:45 Наполи 2:1 Ювентус
2 тур
31 августа, суббота 21:45 Ювентус 4:3 Наполи
Италия. Серия А (2018/2019)
26 тур
3 марта, воскресенье 22:30 Наполи 1:2 Ювентус
7 тур
29 сентября, суббота 19:00 Ювентус 3:1 Наполи
Италия. Серия А (2017/2018)
34 тур
22 апреля, воскресенье 21:45 Ювентус 0:1 Наполи
15 тур
1 декабря, пятница 22:45 Наполи 0:1 Ювентус
Италия. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
ответный матч		 5 апреля, среда 21:45 Наполи 3:2 Ювентус
Италия. Серия А (2016/2017)
30 тур
2 апреля, воскресенье 21:45 Наполи 1:1 Ювентус
11 тур
29 октября, суббота 21:45 Ювентус 2:1 Наполи
Италия. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
первый матч		 28 февраля, вторник 22:45 Ювентус 3:1 Наполи
Италия. Серия А (2015/2016)
25 тур
13 февраля, суббота 22:45 Ювентус 1:0 Наполи
6 тур
26 сентября, суббота 21:45 Наполи 2:1 Ювентус
Италия. Серия А (2014/2015)
37 тур
23 мая, суббота 19:00 Ювентус 3:1 Наполи
18 тур
11 января, воскресенье 22:45 Наполи 1:3 Ювентус
Суперкубок Италии 2014

22 декабря, понедельник 20:30 Ювентус 2:2
(5:6)п		 Наполи
Италия. Серия А (2013/2014)
31 тур
30 марта, воскресенье 22:45 Наполи 2:0 Ювентус
12 тур
10 ноября, воскресенье 23:45 Ювентус 3:0 Наполи
Италия. Серия А (2012/2013)
27 тур
1 марта, пятница 23:45 Наполи 1:1 Ювентус
8 тур
20 октября, суббота 20:00 Ювентус 2:0 Наполи
Суперкубок Италии 2012

11 августа, суббота 16:00 Ювентус 4:2 Наполи
Италия. Кубок (2011/2012)
Финал
20 мая, воскресенье 23:00 Ювентус 0:2 Наполи
Италия. Серия А (2011/2012)
30 тур
1 апреля, воскресенье 22:45 Ювентус 3:0 Наполи
11 тур
29 ноября, вторник 23:45 Наполи 3:3 Ювентус
Италия. Серия А (2010/2011)
38 тур
22 мая, воскресенье 22:45 Ювентус 2:2 Наполи
19 тур
9 января, воскресенье 22:45 Наполи 3:0 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
30 тур
25 марта, четверг 22:45 Наполи 3:1 Ювентус
11 тур
31 октября, суббота 20:00 Ювентус 2:3 Наполи
Италия. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
13 января, среда 22:45 Ювентус 3:0 Наполи
Италия. Серия А (2008/2009)
26 тур
28 февраля, суббота 22:30 Ювентус 1:0 Наполи
7 тур
18 октября, суббота 22:30 Наполи 2:1 Ювентус
Италия. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
4 февраля, среда 22:45 Ювентус 0:0
(4:3)п		 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
28 тур
16 марта, воскресенье 22:30 Ювентус 1:0 Наполи
9 тур
27 октября, суббота 22:30 Наполи 3:1 Ювентус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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    Рейтинг: +168

    odessakmv 14 января, 11:27

    да ну на.....!?!?!?! что это было?!?!?

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    Рейтинг: +3909

    Ziklop 14 января, 00:23

    обалдеть ! пятый зашёл!

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