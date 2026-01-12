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  • «Ювентус» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2026

«Ювентус» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2026

12 января, 21:35
Ювентус
12.01.2026, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 20 тур
5 : 0
Завершен
Кремонезе
12' Бремер 15' Д. Дэвид 35' К. Йылдыз 48' Ф. Терраччано (АГ) 64' У. МакКенни
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кремонезе
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
(К) ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
33
Альберто Грасси
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
Кремонезе
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
23
Франческо Фолино
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
27
Яри Вандепутте
ЛВ
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
20
Франко Васкес
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
4-2-2-2
20
Ди Грегорио
20
Камбьясо
3
Бремер
6
Келли
15
Калюлю
5
Локателли
19
Тюрам
22
МакКенни
21
Миретти
15
Дэвид
10
Йылдыз
4-2-2-2
25
Аудеро
6
Башкиротто
3
Пеццелла
15
Бьянкетти
42
Терраччано
33
Грасси
38
Бондо
17
Йонсен
24
Дзербин
9
Варди
90
Бонаццоли
20
Камбьясо
32
Кабаль
32
Кабаль
20
Камбьясо
3
Бремер
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
3
Бремер
5
Локателли
17
Аджич
17
Аджич
5
Локателли
10
Йылдыз
27
Жегрова
27
Жегрова
10
Йылдыз
21
Миретти
17
Опенда
17
Опенда
21
Миретти
33
Грасси
23
Фолино
23
Фолино
33
Грасси
17
Йонсен
15
Флориани
15
Флориани
17
Йонсен
9
Варди
20
Васкес
20
Васкес
9
Варди
38
Бондо
27
Вандепутте
27
Вандепутте
38
Бондо
90
Бонаццоли
19
Санабрия
19
Санабрия
90
Бонаццоли
Остались в запасе
Ювентус
Кремонезе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Ювентус - Кремонезе
1
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
16
8
Офсайды
3
0
Количество передач
584
407
Сейвы
2
6
Точность передач %
90
83
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
3.4
0.9
xGP (предотвращенные голы)
-0.75
-0.75

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Кремонезе», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Кремонезе»

«Ювентус» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кремонезе Ювентус
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