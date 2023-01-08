Сампдория - Наполи

|21 тур
|9 января, воскресенье
|18:30
|Наполи
|1:0
|Сампдория
|5 тур
|23 сентября, четверг
|19:30
|Сампдория
|0:4
|Наполи
|21 тур
|9 января, воскресенье
|18:30
|Наполи
|1:0
|Сампдория
|5 тур
|23 сентября, четверг
|19:30
|Сампдория
|0:4
|Наполи
|30 тур
|11 апреля, воскресенье
|16:00
|Сампдория
|0:2
|Наполи
|11 тур
|13 декабря, воскресенье
|17:00
|Наполи
|2:1
|Сампдория
|22 тур
|3 февраля, понедельник
|22:45
|Сампдория
|2:4
|Наполи
|3 тур
|14 сентября, суббота
|19:00
|Наполи
|2:0
|Сампдория
|22 тур
|2 февраля, суббота
|20:00
|Наполи
|3:0
|Сампдория
|3 тур
|2 сентября, воскресенье
|21:30
|Сампдория
|3:0
|Наполи
|37 тур
|13 мая, воскресенье
|21:45
|Сампдория
|0:2
|Наполи
|18 тур
|23 декабря, суббота
|17:00
|Наполи
|3:2
|Сампдория
|38 тур
|28 мая, воскресенье
|19:00
|Сампдория
|2:4
|Наполи
|19 тур
|7 января, суббота
|22:45
|Наполи
|2:1
|Сампдория
|21 тур
|24 января, воскресенье
|17:00
|Сампдория
|2:4
|Наполи
|2 тур
|30 августа, воскресенье
|21:45
|Наполи
|2:2
|Сампдория
|32 тур
|26 апреля, воскресенье
|21:45
|Наполи
|4:2
|Сампдория
|13 тур
|1 декабря, понедельник
|23:00
|Сампдория
|1:1
|Наполи
|37 тур
|11 мая, воскресенье
|17:00
|Сампдория
|2:5
|Наполи
|18 тур
|6 января, понедельник
|15:30
|Наполи
|2:0
|Сампдория
|25 тур
|17 февраля, воскресенье
|18:00
|Наполи
|0:0
|Сампдория
|6 тур
|30 сентября, воскресенье
|17:00
|Сампдория
|0:1
|Наполи
|22 тур
|30 января, воскресенье
|17:00
|Наполи
|4:0
|Сампдория
|3 тур
|19 сентября, воскресенье
|22:45
|Сампдория
|1:2
|Наполи
|38 тур
|16 мая, воскресенье
|17:00
|Сампдория
|1:0
|Наполи
|19 тур
|10 января, воскресенье
|17:00
|Наполи
|1:0
|Сампдория
|30 тур
|5 апреля, воскресенье
|17:00
|Сампдория
|2:2
|Наполи
|11 тур
|9 ноября, воскресенье
|17:00
|Наполи
|2:0
|Сампдория
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Наполи
|26
|22
|2
|2
|60:16
|+44
|68
|2.
|Интер
|26
|16
|2
|8
|47:30
|+17
|50
|3.
|Лацио
|26
|14
|7
|5
|41:19
|+22
|49
|4.
|Милан
|26
|14
|6
|6
|43:33
|+10
|48
|5.
|Рома
|26
|14
|5
|7
|35:25
|+10
|47
|6.
|Аталанта
|26
|12
|6
|8
|42:30
|+12
|42
|7.
|Ювентус *
|26
|16
|5
|5
|44:22
|+22
|38
|8.
|Торино
|26
|10
|7
|9
|29:29
|0
|37
|9.
|Болонья
|26
|10
|6
|10
|31:34
|-3
|36
|10.
|Удинезе
|26
|8
|11
|7
|34:30
|+4
|35
|11.
|Фиорентина
|26
|9
|7
|10
|31:31
|0
|34
|12.
|Монца
|26
|9
|6
|11
|31:36
|-5
|33
|13.
|Сассуоло
|26
|9
|6
|11
|34:40
|-6
|33
|14.
|Эмполи
|26
|6
|10
|10
|23:34
|-11
|28
|15.
|Лечче
|26
|6
|9
|11
|24:31
|-7
|27
|16.
|Салернитана
|26
|6
|8
|12
|29:45
|-16
|26
|17.
|Специя
|26
|5
|9
|12
|23:42
|-19
|24
|18.
|Верона
|26
|4
|7
|15
|21:38
|-17
|19
|19.
|Сампдория
|26
|2
|6
|18
|13:43
|-30
|12
|20.
|Кремонезе
|26
|1
|9
|16
|21:48
|-27
|12
|* - Ювентус: снято 15
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