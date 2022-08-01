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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Рубин - Уфа
Рубин - Уфа: обзор матча 01 августа 2022
Рубин
01.08.2022, понедельник, 20:00
Россия. Первая лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Уфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Уфа
90'
+1
Желтая карточка
Д. Ортис
Замена
В. Чуперка
️️️️
О. Иванов
90'
+1
90'
Желтая карточка
К. Плиев
89'
Желтая карточка
В. Камилов
Желтая карточка
В. Лисакович
89'
84'
Замена
Р. Минаев
️️️️
Т. Жамалетдинов
83'
Желтая карточка
Р. Фищенко
Замена
К. Косарев
️️️️
М. Апшацев
77'
73'
Замена
К. Карп
️️️️
А. Сандрачук
67'
Замена
А. Сандрачук
️️️️
А. Голубев
Замена
В. Лисакович
️️️️
К. Муллин
61'
Желтая карточка
М. Апшацев
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Уфа
81
Иван Кукушкин
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
70
Дилан Ортис
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Рубин
98
Артем Исмагилов
ВР
31
Александр Беленов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
92
Валерий Чуперка
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Уфа
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
55
Кэтэлин Карп
ОП
23
Данил Ахатов
АП
77
Роман Минаев
ЦФ
4-3-1-2
99
Дюпин
71
Самошников
14
Мартынович
27
Грицаенко
70
Кабутов
6
Апшацев
21
Зотов
19
Иванов
55
Саплинов
9
Муллин
7
Фамейе
3-1-3-1-2
81
Кукушкин
33
Сухов
3
Ботака-Иобома
15
Плиев
6
Фищенко
18
Камилов
99
Емельянов
50
Голубев
17
Касинтура
75
Жамалетдинов
70
Ортис
19
Иванов
92
Чуперка
92
Чуперка
19
Иванов
6
Апшацев
22
Косарев
22
Косарев
6
Апшацев
9
Муллин
99
Лисакович
99
Лисакович
9
Муллин
50
Голубев
72
Сандрачук
72
Сандрачук
50
Голубев
Сандрачук
55
Карп
55
Карп
Сандрачук
75
Жамалетдинов
77
Минаев
77
Минаев
75
Жамалетдинов
Остались в запасе
Рубин
Уфа
17
Игорь Горбунов
ЛВ
98
Артем Исмагилов
ВР
31
Александр Беленов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
23
Данил Ахатов
АП
24
Артем Погосов
ЛВ
Главный тренер
Сергей Томаров
Остались в запасе
17
Игорь Горбунов
ЛВ
98
Артем Исмагилов
ВР
31
Александр Беленов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
23
Данил Ахатов
АП
24
Артем Погосов
ЛВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Сергей Томаров
Статистика матча Рубин - Уфа
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Помощники судьи:
Илья Елеференко (Москва)
Роман Милюченко (Санкт-Петербург)
Делегат:
Руслан Киселев (Томск)
Инспектор:
Виктор Лебедев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
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