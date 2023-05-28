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Севилья - Реал

28.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Примера, 37 тур Севилья - Реал
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Испания. Примера (2022/2023)
11 тур
22 октября, суббота 22:00 Реал 3:1 Севилья
Испания. Примера (2021/2022)
32 тур
17 апреля, воскресенье 22:00 Севилья 2:3 Реал
15 тур
28 ноября, воскресенье 23:00 Реал 2:1 Севилья
Испания. Примера (2020/2021)
35 тур
9 мая, воскресенье 22:00 Реал 2:2 Севилья
12 тур
5 декабря, суббота 18:15 Севилья 0:1 Реал
Испания. Примера (2019/2020)
20 тур
18 января, суббота 18:00 Реал 2:1 Севилья
5 тур
22 сентября, воскресенье 22:00 Севилья 0:1 Реал
Испания. Примера (2018/2019)
20 тур
19 января, суббота 18:15 Реал 2:0 Севилья
6 тур
26 сентября, среда 23:00 Севилья 3:0 Реал
Испания. Примера (2017/2018)
34 тур
9 мая, среда 22:30 Севилья 3:2 Реал
15 тур
9 декабря, суббота 18:15 Реал 5:0 Севилья
Испания. Примера (2016/2017)
37 тур
14 мая, воскресенье 21:00 Реал 4:1 Севилья
18 тур
15 января, воскресенье 22:45 Севилья 2:1 Реал
Испания. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
ответный матч		 12 января, четверг 23:15 Севилья 3:3 Реал
Испания. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
первый матч		 4 января, среда 23:15 Реал 3:0 Севилья
Суперкубок УЕФА 2016

9 августа, вторник 21:45 Реал 3:2 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
30 тур
20 марта, воскресенье 22:30 Реал 4:0 Севилья
11 тур
8 ноября, воскресенье 22:30 Севилья 3:2 Реал
Испания. Примера (2014/2015)
35 тур
2 мая, суббота 21:00 Севилья 2:3 Реал
16 тур
4 февраля, среда 22:45 Реал 2:1 Севилья
Суперкубок УЕФА 2014

12 августа, вторник 22:45 Реал 2:0 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
30 тур
27 марта, четверг 01:00 Севилья 2:1 Реал
11 тур
31 октября, четверг 01:00 Реал 7:3 Севилья
Испания. Примера (2012/2013)
23 тур
10 февраля, воскресенье 01:00 Реал 4:1 Севилья
4 тур
15 сентября, суббота 23:59 Севилья 1:0 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
36 тур
29 апреля, воскресенье 14:00 Реал 3:0 Севилья
17 тур
18 декабря, воскресенье 01:00 Севилья 2:6 Реал
Испания. Примера (2010/2011)
35 тур
7 мая, суббота 23:55 Севилья 2:6 Реал
16 тур
19 декабря, воскресенье 23:00 Реал 1:0 Севилья
Испания. Кубок (2010/2011)
1/2 финала
ответный матч		 2 февраля, среда 23:55 Реал 2:0 Севилья
1/2 финала
ответный матч		 26 января, среда 22:00 Севилья 0:1 Реал
Испания. Примера (2009/2010)
25 тур
6 марта, суббота 23:55 Реал 3:2 Севилья
6 тур
4 октября, воскресенье 23:00 Севилья 2:1 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
33 тур
26 апреля, воскресенье 21:00 Севилья 2:4 Реал
14 тур
7 декабря, воскресенье 23:00 Реал 3:4 Севилья
Испания. Примера (2007/2008)
30 тур
30 марта, воскресенье 23:00 Реал 3:1 Севилья
11 тур
3 ноября, суббота 23:55 Севилья 2:0 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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