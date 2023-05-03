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Реал Сосьедад - Реал

03.05.2023, Среда, 00:00 мск Испания. Примера, 33 тур Реал Сосьедад - Реал
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Испания. Примера (2022/2023)
19 тур
29 января, воскресенье 23:00 Реал 0:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2021/2022)
27 тур
5 марта, суббота 23:00 Реал 4:1 Реал Сосьедад
16 тур
4 декабря, суббота 23:00 Реал Сосьедад 0:2 Реал
Испания. Примера (2020/2021)
25 тур
1 марта, понедельник 23:00 Реал 1:1 Реал Сосьедад
2 тур
20 сентября, воскресенье 22:00 Реал Сосьедад 0:0 Реал
Испания. Примера (2019/2020)
30 тур
21 июня, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 1:2 Реал
14 тур
23 ноября, суббота 23:00 Реал 3:1 Реал Сосьедад
Испания. Кубок (2019/2020)
1/4 финала
6 февраля, четверг 21:00 Реал 3:4 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2018/2019)
37 тур
12 мая, воскресенье 19:30 Реал Сосьедад 3:1 Реал
18 тур
6 января, воскресенье 20:30 Реал 0:2 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2017/2018)
23 тур
10 февраля, суббота 22:45 Реал 5:2 Реал Сосьедад
4 тур
17 сентября, воскресенье 21:45 Реал Сосьедад 1:3 Реал
Испания. Примера (2016/2017)
20 тур
29 января, воскресенье 22:45 Реал 3:0 Реал Сосьедад
1 тур
21 августа, воскресенье 21:15 Реал Сосьедад 0:3 Реал
Испания. Примера (2015/2016)
36 тур
30 апреля, суббота 17:00 Реал Сосьедад 0:1 Реал
17 тур
30 декабря, среда 18:00 Реал 3:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2014/2015)
21 тур
31 января, суббота 18:00 Реал 4:1 Реал Сосьедад
2 тур
31 августа, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 4:2 Реал
Испания. Примера (2013/2014)
32 тур
5 апреля, суббота 22:00 Реал Сосьедад 0:4 Реал
13 тур
9 ноября, суббота 19:00 Реал 5:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2012/2013)
37 тур
26 мая, воскресенье 22:00 Реал Сосьедад 3:3 Реал
18 тур
6 января, воскресенье 20:00 Реал 4:3 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2011/2012)
30 тур
24 марта, суббота 23:00 Реал 5:1 Реал Сосьедад
11 тур
29 октября, суббота 23:59 Реал Сосьедад 0:1 Реал
Испания. Примера (2010/2011)
22 тур
6 февраля, воскресенье 21:00 Реал 4:1 Реал Сосьедад
3 тур
18 сентября, суббота 23:55 Реал Сосьедад 1:2 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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