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Материалы

Атлетико - Атлетик

19.02.2023, Воскресенье, 20:30 мск Мадрид, стадион Цивитас Метрополитано Трансляция: Okko Спорт Испания. Примера, 22 тур Атлетико - Атлетик
Испания. Примера (2022/2023)
9 тур
15 октября, суббота 22:00 Атлетик 0:1 Атлетико
Испания. Примера (2021/2022)
34 тур
30 апреля, суббота 22:00 Атлетик 2:0 Атлетико
5 тур
18 сентября, суббота 17:15 Атлетико 0:0 Атлетик
Суперкубок Испании (2021/2022)
1/2 финала
13 января, четверг 22:00 Атлетико 1:2 Атлетик
Испания. Примера (2020/2021)
32 тур
25 апреля, воскресенье 22:00 Атлетик 2:1 Атлетико
18 тур
10 марта, среда 21:00 Атлетико 2:1 Атлетик
Испания. Примера (2019/2020)
28 тур
14 июня, воскресенье 15:00 Атлетик 1:1 Атлетико
10 тур
26 октября, суббота 22:00 Атлетико 2:0 Атлетик
Испания. Примера (2018/2019)
28 тур
16 марта, суббота 20:30 Атлетик 2:0 Атлетико
12 тур
10 ноября, суббота 20:30 Атлетико 3:2 Атлетик
Испания. Примера (2017/2018)
24 тур
18 февраля, воскресенье 18:15 Атлетико 2:0 Атлетик
5 тур
20 сентября, среда 21:00 Атлетик 1:2 Атлетико
Испания. Примера (2016/2017)
38 тур
21 мая, воскресенье 17:45 Атлетико 3:1 Атлетик
19 тур
22 января, воскресенье 18:15 Атлетик 2:2 Атлетико
Испания. Примера (2015/2016)
34 тур
20 апреля, среда 21:45 Атлетик 0:1 Атлетико
15 тур
13 декабря, воскресенье 20:15 Атлетико 2:1 Атлетик
Испания. Примера (2014/2015)
35 тур
2 мая, суббота 19:00 Атлетико 0:0 Атлетик
16 тур
21 декабря, воскресенье 23:00 Атлетик 1:4 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
31 тур
29 марта, суббота 23:00 Атлетик 1:2 Атлетико
12 тур
3 ноября, воскресенье 20:00 Атлетико 2:0 Атлетик
Испания. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
ответный матч		 29 января, среда 23:00 Атлетик 1:2 Атлетико
Испания. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
первый матч		 23 января, четверг 23:59 Атлетико 1:0 Атлетик
Испания. Примера (2012/2013)
21 тур
27 января, воскресенье 23:59 Атлетик 3:0 Атлетико
2 тур
27 августа, понедельник 23:59 Атлетико 4:0 Атлетик
Лига Европы (2011/2012)
Квалификация, Финал
9 мая, среда 22:45 Атлетико 3:0 Атлетик
Испания. Примера (2011/2012)
29 тур
21 марта, среда 23:00 Атлетико 2:1 Атлетик
10 тур
27 октября, четверг 23:59 Атлетик 3:0 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
21 тур
30 января, воскресенье 19:00 Атлетико 0:2 Атлетик
2 тур
11 сентября, суббота 23:55 Атлетик 1:2 Атлетико
Испания. Примера (2009/2010)
28 тур
25 марта, четверг 23:55 Атлетико 2:0 Атлетик
9 тур
31 октября, суббота 23:55 Атлетик 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2008/2009)
37 тур
23 мая, суббота 23:00 Атлетик 1:4 Атлетико
18 тур
11 января, воскресенье 19:00 Атлетико 2:3 Атлетик
Испания. Примера (2007/2008)
24 тур
17 февраля, воскресенье 23:00 Атлетико 1:2 Атлетик
5 тур
26 сентября, среда 23:00 Атлетик 0:2 Атлетико
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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