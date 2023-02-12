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Судьи
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе)
Материалы

Вильярреал - Барселона

12.02.2023, Воскресенье, 23:00 мск Вильярреал, стадион Эстадио де ла Серамика Трансляция: Okko Спорт Испания. Примера, 21 тур Вильярреал - Барселона
Испания. Примера (2022/2023)
10 тур
20 октября, четверг 22:00 Барселона 3:0 Вильярреал
Испания. Примера (2021/2022)
38 тур
22 мая, воскресенье 23:00 Барселона 0:2 Вильярреал
15 тур
27 ноября, суббота 23:00 Вильярреал 1:3 Барселона
Испания. Примера (2020/2021)
32 тур
25 апреля, воскресенье 17:15 Вильярреал 1:2 Барселона
3 тур
27 сентября, воскресенье 22:00 Барселона 4:0 Вильярреал
Испания. Примера (2019/2020)
34 тур
5 июля, воскресенье 23:00 Вильярреал 1:4 Барселона
6 тур
24 сентября, вторник 22:00 Барселона 2:1 Вильярреал
Испания. Примера (2018/2019)
30 тур
2 апреля, вторник 22:30 Вильярреал 4:4 Барселона
14 тур
2 декабря, воскресенье 20:30 Барселона 2:0 Вильярреал
Испания. Примера (2017/2018)
34 тур
9 мая, среда 21:00 Барселона 5:1 Вильярреал
15 тур
10 декабря, воскресенье 22:45 Вильярреал 0:2 Барселона
Испания. Примера (2016/2017)
36 тур
6 мая, суббота 19:30 Барселона 4:1 Вильярреал
17 тур
8 января, воскресенье 22:45 Вильярреал 1:1 Барселона
Испания. Примера (2015/2016)
30 тур
20 марта, воскресенье 18:00 Вильярреал 2:2 Барселона
11 тур
8 ноября, воскресенье 18:00 Барселона 3:0 Вильярреал
Испания. Кубок (2014/2015)
1/2 финала
ответный матч		 4 марта, среда 22:00 Вильярреал 1:3 Барселона
Испания. Кубок (2014/2015)
1/2 финала
первый матч		 11 февраля, среда 22:00 Барселона 3:1 Вильярреал
Испания. Примера (2014/2015)
21 тур
1 февраля, воскресенье 23:00 Барселона 3:2 Вильярреал
2 тур
31 августа, воскресенье 21:00 Вильярреал 0:1 Барселона
Испания. Примера (2013/2014)
35 тур
27 апреля, воскресенье 23:00 Вильярреал 2:3 Барселона
16 тур
14 декабря, суббота 23:00 Барселона 2:1 Вильярреал
Испания. Примера (2011/2012)
21 тур
29 января, воскресенье 01:00 Вильярреал 0:0 Барселона
2 тур
29 августа, понедельник 23:00 Барселона 5:0 Вильярреал
Испания. Примера (2010/2011)
30 тур
2 апреля, суббота 23:55 Вильярреал 0:1 Барселона
11 тур
13 ноября, суббота 23:55 Барселона 3:1 Вильярреал
Испания. Примера (2009/2010)
35 тур
1 мая, суббота 23:55 Вильярреал 1:4 Барселона
16 тур
2 января, суббота 22:00 Барселона 1:1 Вильярреал
Испания. Примера (2008/2009)
35 тур
10 мая, воскресенье 21:00 Барселона 3:3 Вильярреал
16 тур
21 декабря, воскресенье 21:00 Вильярреал 1:2 Барселона
Испания. Примера (2007/2008)
27 тур
9 марта, воскресенье 23:00 Барселона 1:2 Вильярреал
8 тур
20 октября, суббота 22:00 Вильярреал 3:1 Барселона
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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    Рейтинг: +101

    Максим2712 13 февраля, 00:53

    Как же автор текстовой трансы не палится, что сливочный))

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