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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Сочи
Урал - Сочи: обзор матча 03 июня 2023
Урал
03.06.2023, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Сочи
89'
А. Егорычев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Сочи
ГОЛ! 1:0!
А. Егорычев
89'
73'
Замена
А. Мещанинов
️️️️
И. Юрганов
63'
Замена
Т. Маргасов
️️️️
К. Заика
63'
Замена
Мигел
️️️️
Н. Бурмистров
63'
Замена
Т. Шипунов
️️️️
Жоаозиньо
Желтая карточка
Д. Кулаков
55'
Замена
Ю. Железнов
️️️️
Ф. Сунгатулин
46'
Замена
Л. Гогличидзе
️️️️
Е. Филипенко
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
7
Александр Юшин
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
5
Кирилл Кравцов
ОП
6
Амир Батырев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Урал
1
Олег Баклов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
17
Лука Цулукидзе
АП
97
Илья Ишков
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
20
Тимофей Шипунов
АП
99
Мигел
АП
3-3-2-2
1
Помазун
46
Мамин
24
Филипенко
2
Бегич
22
Бевеев
6
Сунгатулин
15
Кулаков
33
Мишкич
5
Егорычев
10
Бикфалви
7
Юшин
3-3-1-2-1
12
Заболотный
45
Миладинович
20
Юрганов
3
Дркушич
27
Заика
5
Кравцов
17
Макарчук
22
Жоаозиньо
18
Бурмистров
6
Батырев
9
Сарвели
24
Филипенко
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
24
Филипенко
6
Сунгатулин
14
Железнов
14
Железнов
6
Сунгатулин
20
Юрганов
26
Мещанинов
26
Мещанинов
20
Юрганов
27
Заика
34
Маргасов
34
Маргасов
27
Заика
22
Жоаозиньо
20
Шипунов
20
Шипунов
22
Жоаозиньо
18
Бурмистров
99
Мигел
99
Мигел
18
Бурмистров
Остались в запасе
Урал
Сочи
1
Олег Баклов
ВР
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
17
Лука Цулукидзе
АП
97
Илья Ишков
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
16
Денис Адамов
ВР
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
1
Олег Баклов
ВР
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
17
Лука Цулукидзе
АП
97
Илья Ишков
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Урал - Сочи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Наиль Сейфетдинов
Резервный судья:
Сергей Цыганок
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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