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Зенит - Краснодар

14.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Россия. Премьер-лига, 27 тур Зенит - Краснодар
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
15 тур
30 октября, воскресенье 19:30 Краснодар 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
26 тур
25 апреля, понедельник 19:00 Краснодар 1:3 Зенит
3 тур
7 августа, суббота 17:00 Зенит 3:2 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
26 тур
17 апреля, суббота 19:00 Краснодар 2:2 Зенит
14 тур
8 ноября, воскресенье 19:00 Зенит 3:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
26 тур
5 июля, воскресенье 20:30 Краснодар 2:4 Зенит
4 тур
3 августа, суббота 21:30 Зенит 1:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
24 тур
20 апреля, суббота 21:00 Краснодар 2:3 Зенит
10 тур
7 октября, воскресенье 16:30 Зенит 2:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
25 тур
7 апреля, суббота 16:30 Зенит 1:2 Краснодар
11 тур
24 сентября, воскресенье 19:00 Краснодар 0:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
29 тур
17 мая, среда 19:30 Зенит 1:0 Краснодар
15 тур
27 ноября, воскресенье 19:00 Краснодар 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
19 тур
5 марта, суббота 19:30 Краснодар 0:0 Зенит
5 тур
15 августа, суббота 16:30 Зенит 0:2 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
17 тур
6 декабря, суббота 16:45 Зенит 4:0 Краснодар
10 тур
18 октября, суббота 17:00 Краснодар 2:2 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
12 апреля, суббота 19:30 Зенит 4:1 Краснодар
1 тур
17 июля, среда 20:00 Краснодар 1:2 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
21 апреля, воскресенье 16:00 Зенит 1:0 Краснодар
11 тур
7 октября, воскресенье 20:15 Краснодар 0:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
22 тур
28 августа, воскресенье 16:45 Зенит 5:0 Краснодар
7 тур
1 мая, воскресенье 16:30 Краснодар 0:0 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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