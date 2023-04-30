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Крылья Советов - Зенит

30.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Самара, стадион Солидарность Арена Россия. Премьер-лига, 25 тур Крылья Советов - Зенит
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Кубок (2022/2023), группа B
4 тур
20 октября, четверг 20:30 Зенит 2:1 Крылья Советов
2 тур
14 сентября, среда 17:30 Крылья Советов 2:0 Зенит
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
2 тур
22 июля, пятница 20:00 Зенит 3:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
21 тур
13 марта, воскресенье 16:30 Крылья Советов 1:1 Зенит
9 тур
25 сентября, суббота 16:30 Зенит 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
24 тур
26 июня, пятница 20:30 Зенит 2:1 Крылья Советов
14 тур
27 октября, воскресенье 14:00 Крылья Советов 0:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
26 тур
28 апреля, воскресенье 16:30 Зенит 4:2 Крылья Советов
12 тур
29 октября, понедельник 18:00 Крылья Советов 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
28 тур
13 мая, суббота 16:00 Крылья Советов 1:3 Зенит
14 тур
20 ноября, воскресенье 19:30 Зенит 3:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
21 тур
20 марта, воскресенье 14:30 Крылья Советов 0:2 Зенит
7 тур
29 августа, суббота 17:00 Зенит 1:3 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
22 тур
24 марта, понедельник 19:00 Зенит 2:1 Крылья Советов
10 тур
25 сентября, среда 18:15 Крылья Советов 1:4 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
7 апреля, воскресенье 13:30 Зенит 1:0 Крылья Советов
9 тур
22 сентября, суббота 18:00 Крылья Советов 2:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
21 тур
20 августа, суббота 18:15 Крылья Советов 2:5 Зенит
6 тур
24 апреля, воскресенье 16:45 Зенит 3:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига 2010
30 тур
28 ноября, воскресенье 14:00 Зенит 0:0 Крылья Советов
1 тур
13 марта, суббота 13:00 Крылья Советов 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2009
22 тур
20 сентября, воскресенье 18:30 Крылья Советов 0:1 Зенит
8 тур
10 мая, воскресенье 16:30 Зенит 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
19 тур
24 августа, воскресенье 15:00 Крылья Советов 0:3 Зенит
5 тур
13 апреля, воскресенье 14:00 Зенит 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2007
22 тур
25 августа, суббота 18:30 Крылья Советов 1:3 Зенит
8 тур
6 мая, воскресенье 14:00 Зенит 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
19 тур
17 сентября, воскресенье 00:00 Зенит 1:0 Крылья Советов
4 тур
9 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 3:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
21 тур
28 августа, воскресенье 20:00 Зенит 4:1 Крылья Советов
6 тур
23 апреля, суббота 14:00 Крылья Советов 3:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2004
22 тур
11 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 0:1 Зенит
11 тур
16 мая, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2003
17 тур
19 июля, суббота 00:00 Зенит 2:2 Крылья Советов
14 тур
23 июня, понедельник 00:00 Крылья Советов 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
30 тур
17 ноября, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Крылья Советов
7 тур
13 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
Чемпионат России 2001
21 тур
11 августа, суббота 00:00 Зенит 1:1 Крылья Советов
7 тур
28 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
Чемпионат России 2000
27 тур
14 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 0:1 Зенит
13 тур
19 июня, понедельник 00:00 Зенит 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1999
28 тур
23 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 3:2 Зенит
14 тур
3 июля, суббота 00:00 Зенит 3:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
28 тур
17 октября, суббота 00:00 Зенит 2:0 Крылья Советов
13 тур
21 июня, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:2 Зенит
Чемпионат России 1997
30 тур
4 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
13 тур
14 июня, суббота 00:00 Зенит 0:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
33 тур
25 октября, пятница 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
16 тур
10 июля, среда 00:00 Зенит 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 12 тур
1 июля, среда 00:00 Зенит 0:0 Крылья Советов
Первый этап, 4 тур
12 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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