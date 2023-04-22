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РПЛ 2026/2027
Химки - Торпедо
Химки - Торпедо: обзор матча 22 апреля 2023
Химки
22.04.2023, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
4 : 2
Завершен
Торпедо
34'
Б. Магомедов
59'
Р. Мирзов (П)
63'
В. Хубулов
67'
Н. Главчич
45+3'
Андре (П)
52'
И. Стефанович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Торпедо
Желтая карточка
Н. Главчич
86'
Замена
М. Гбане
️️️️
А. Руденко
83'
81'
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
А. Рязанцев
72'
Замена
И. Енин
️️️️
Д. Караев
71'
Замена
М. Турищев
️️️️
Андре
ГОЛ! 4:2!
Н. Главчич
67'
66'
Желтая карточка
Андре
ГОЛ! 3:2!
В. Хубулов
Пас отдал
Р. Мирзов
63'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. Мирзов
59'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
Ж. Бикел
59'
58'
Желтая карточка
И. Кутепов
Замена
В. Хубулов
️️️️
А. Долгов
58'
52'
ГОЛ! 1:2!
И. Стефанович
Пас отдал
Й. Рейна
Замена
С. Мелентиевич
️️️️
В. Лысцов
49'
46'
Замена
И. Стефанович
️️️️
И. Кухарчук
Замена
Н. Главчич
️️️️
Б. Магомедов
46'
46'
Замена
Б. Роганович
️️️️
Е. Шляков
Желтая карточка
Н. Антич
45'
+4
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Андре
ГОЛ! 1:0!
Б. Магомедов
34'
32'
Желтая карточка
М. Чурич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
12
Жаниу Бикел
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
11
Александр Долгов
ЦФ
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
Химки
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
24
Мори Гбане
ОП
35
Неманья Главчич
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
6
Игор Савич
ОП
35
Иван Енин
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
7
Максим Турищев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Митрюшкин
2
Голубович
50
Лысцов
5
Андраде
5
Антич
2
Скворцов
12
Бикел
99
Гулиев
19
Руденко
97
Магомедов
11
Долгов
4-1-1-1-3
23
Бабурин
55
Шляков
22
Кожемякин
2
Кутепов
77
Юзепчук
97
Чурич
7
Рязанцев
44
Кухарчук
21
Андре
10
Рейна
10
Караев
50
Лысцов
5
Мелентиевич
5
Мелентиевич
50
Лысцов
19
Руденко
24
Гбане
24
Гбане
19
Руденко
97
Магомедов
35
Главчич
35
Главчич
97
Магомедов
11
Долгов
8
Хубулов
8
Хубулов
11
Долгов
12
Бикел
27
Мирзов
27
Мирзов
12
Бикел
55
Шляков
90
Роганович
90
Роганович
55
Шляков
10
Караев
35
Енин
35
Енин
10
Караев
7
Рязанцев
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
7
Рязанцев
21
Андре
7
Турищев
7
Турищев
21
Андре
44
Кухарчук
23
Стефанович
23
Стефанович
44
Кухарчук
Остались в запасе
Химки
Торпедо
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
13
Александр Алхазов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
56
Александр Довбня
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
6
Игор Савич
ОП
10
Михаил Каймаков
ЦП
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
Главный тренер
Пеп Клотет
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
13
Александр Алхазов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
6
Игор Савич
ОП
10
Михаил Каймаков
ЦП
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
Главный тренер
Пеп Клотет
Статистика матча Химки - Торпедо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Валерий Данченко
Рустам Мухтаров
Дополнительные помощники:
VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Роман Усачев
Резервный судья:
Евгений Турбин
Инспектор:
Александр Гончар
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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