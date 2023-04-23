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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Ростов
Урал - Ростов: обзор матча 23 апреля 2023
Урал
23.04.2023, воскресенье, 12:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 3
Завершен
Ростов
80'
Д. Мишкич
19'
Н. Комличенко
50'
Н. Комличенко
90'
М. Осипенко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Ростов
Желтая карточка
М. Бевеев
90'
+7
90'
+5
Замена
Д. Уткин
️️️️
А. Миронов
90'
+5
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Х. Байрамян
90'
+4
Желтая карточка
М. Осипенко
90'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
М. Осипенко
Желтая карточка
Д. Мишкич
82'
81'
Замена
А. Селява
️️️️
К. Щетинин
ГОЛ! 1:2!
Д. Мишкич
80'
80'
Замена
И. Комаров
️️️️
Р. Тугарев
Замена
В. Подберезкин
️️️️
Р. Влут
78'
Замена
Л. Гогличидзе
️️️️
Д. Кулаков
78'
70'
Желтая карточка
А. Лангович
68'
Желтая карточка
Х. Байрамян
65'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Н. Комличенко
Замена
Ю. Железнов
️️️️
Л. Ранджелович
62'
Замена
А. Юшин
️️️️
А. Егорычев
62'
50'
ГОЛ! 0:2!
Н. Комличенко
Желтая карточка
А. Егорычев
40'
Замена
Эмерсон
️️️️
Е. Филипенко
23'
19'
ГОЛ! 0:1!
Н. Комличенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
2
Силвие Бегич
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
20
Рай Влут
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Урал
1
Олег Баклов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
17
Лука Цулукидзе
АП
7
Александр Юшин
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
21
Даниил Шанталий
АП
10
Иван Комаров
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Помазун
15
Кулаков
2
Бегич
24
Филипенко
22
Бевеев
75
Сиссе
5
Егорычев
33
Мишкич
10
Бикфалви
77
Ранджелович
20
Влут
4-1-1-3-1
30
Песьяков
45
Сильянов
4
Мелехин
55
Осипенко
87
Лангович
15
Глебов
8
Миронов
10
Щетинин
19
Байрамян
8
Тугарев
27
Комличенко
15
Кулаков
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
15
Кулаков
24
Филипенко
25
Эмерсон
25
Эмерсон
24
Филипенко
20
Влут
92
Подберезкин
92
Подберезкин
20
Влут
77
Ранджелович
14
Железнов
14
Железнов
77
Ранджелович
5
Егорычев
7
Юшин
7
Юшин
5
Егорычев
8
Тугарев
10
Комаров
10
Комаров
8
Тугарев
19
Байрамян
43
Терентьев
43
Терентьев
19
Байрамян
10
Щетинин
8
Селява
8
Селява
10
Щетинин
8
Миронов
47
Уткин
47
Уткин
8
Миронов
27
Комличенко
69
Голенков
69
Голенков
27
Комличенко
Остались в запасе
Урал
Ростов
1
Олег Баклов
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
17
Лука Цулукидзе
АП
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
30
Никита Медведев
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Олег Баклов
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
17
Лука Цулукидзе
АП
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Урал - Ростов
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Владислав Назаров
Алексей Ширяев
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Амелин; AVAR – Алексей Стипиди
Резервный судья:
Владимир Сельдяков
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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