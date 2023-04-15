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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Нижний Новгород
Динамо - Нижний Новгород: обзор матча 15 апреля 2023
Динамо
15.04.2023, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Нижний Новгород
79'
Я. Гладышев
86'
Д. Фомин
90+5'
Ф. Смолов (П)
67'
Д. Глушаков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Нижний Новгород
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Ф. Смолов
90'
+5
90'
Замена
М. Майга
️️️️
Я. Михайлов
90'
Замена
В. Яковлев
️️️️
М. Янсане
ГОЛ! 2:1!
Д. Фомин
86'
83'
Желтая карточка
М. Янсане
ГОЛ! 1:1!
Я. Гладышев
79'
75'
Замена
К. Шильцов
️️️️
Д. Рыбчинский
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
А. Кутицкий
74'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
А. Захарян
71'
Замена
В. Грулев
️️️️
Д. Макаров
71'
67'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Глушаков
61'
Замена
Э. Севикян
️️️️
А. Соколов
61'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
Н. Калинский
Желтая карточка
М. Майсторович
53'
Замена
М. Майсторович
️️️️
С. Сазонов
46'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
М. Нгамале
46'
30'
Желтая карточка
К. Гоцук
Желтая карточка
С. Сазонов
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
23
Арсен Захарян
АП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
18
Артем Соколов
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Динамо
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
17
Илья Берковский
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
4-2-3-1
1
Шунин
7
Скопинцев
4
Сазонов
6
Фернандес
2
Даса
50
Кутицкий
74
Фомин
13
Нгамале
23
Захарян
77
Макаров
70
Тюкавин
4-1-1-3-1
25
Нигматуллин
89
Стоцкий
24
Гоцук
2
Александров
6
Юлдошев
22
Каккоев
78
Калинский
20
Рыбчинский
5
Михайлов
18
Соколов
95
Янсане
77
Макаров
27
Грулев
27
Грулев
77
Макаров
4
Сазонов
5
Майсторович
5
Майсторович
4
Сазонов
50
Кутицкий
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
50
Кутицкий
23
Захарян
91
Гладышев
91
Гладышев
23
Захарян
13
Нгамале
90
Смолов
90
Смолов
13
Нгамале
5
Михайлов
8
Майга
8
Майга
5
Михайлов
78
Калинский
88
Глушаков
88
Глушаков
78
Калинский
20
Рыбчинский
7
Шильцов
7
Шильцов
20
Рыбчинский
18
Соколов
19
Севикян
19
Севикян
18
Соколов
95
Янсане
14
Яковлев
14
Яковлев
95
Янсане
Остались в запасе
Динамо
Нижний Новгород
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
17
Матиас Норманн
ОП
Главный тренер
Славиша Йоканович
31
Артур Анисимов
ВР
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
17
Илья Берковский
АП
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
17
Матиас Норманн
ОП
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
17
Илья Берковский
АП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Динамо - Нижний Новгород
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Роман Усачев
Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Амелин; AVAR – Алексей Лунев
Резервный судья:
Алексей Лапатухин
Инспектор:
Андрей Бутенко
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
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