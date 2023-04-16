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Ростов - Зенит

16.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена Россия. Премьер-лига, 23 тур Ростов - Зенит
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
11 тур
2 октября, воскресенье 16:30 Зенит 3:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
17 тур
3 декабря, пятница 19:00 Зенит 2:2 Ростов
2 тур
1 августа, воскресенье 20:00 Ростов 2:4 Зенит
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
20 тур
27 февраля, суббота 16:30 Зенит 2:2 Ростов
2 тур
15 августа, суббота 20:00 Ростов 0:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
30 тур
22 июля, среда 19:00 Ростов 1:2 Зенит
13 тур
19 октября, суббота 19:00 Зенит 6:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
29 тур
19 мая, воскресенье 19:00 Ростов 1:0 Зенит
15 тур
25 ноября, воскресенье 19:00 Зенит 2:0 Ростов
Кубок «Матч Премьер» 2019

28 января, понедельник 20:00 Ростов 0:5 Зенит
Россия. Кубок (2018/2019)
1/8 финала
1 ноября, четверг 19:00 Ростов 3:1 Зенит
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
22 тур
11 марта, воскресенье 14:00 Ростов 0:0 Зенит
8 тур
27 августа, воскресенье 20:00 Зенит 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
17 тур
3 декабря, суббота 19:00 Ростов 0:0 Зенит
3 тур
12 августа, пятница 19:30 Зенит 3:2 Ростов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
25 тур
24 апреля, воскресенье 19:30 Ростов 3:0 Зенит
11 тур
3 октября, суббота 17:00 Зенит 3:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
27 тур
10 мая, воскресенье 18:30 Зенит 3:0 Ростов
8 тур
20 сентября, суббота 14:30 Ростов 0:5 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
17 тур
22 ноября, пятница 19:00 Зенит 0:2 Ростов
9 тур
22 сентября, воскресенье 20:30 Ростов 0:4 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
12 мая, воскресенье 18:30 Ростов 1:1 Зенит
14 тур
2 ноября, пятница 19:00 Зенит 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
28 тур
23 октября, воскресенье 15:00 Ростов 1:3 Зенит
13 тур
14 июня, вторник 18:45 Зенит 4:0 Ростов
Россия. Премьер-Лига 2010
28 тур
14 ноября, воскресенье 15:00 Зенит 5:0 Ростов
14 тур
24 июля, суббота 20:30 Ростов 1:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2009
21 тур
13 сентября, воскресенье 18:30 Зенит 2:0 Ростов
7 тур
3 мая, воскресенье 15:15 Ростов 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2007
16 тур
15 июля, воскресенье 19:00 Зенит 2:0 Ростов
2 тур
18 марта, воскресенье 16:00 Ростов 2:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2006
18 тур
10 сентября, воскресенье 00:00 Ростов 1:3 Зенит
3 тур
2 апреля, воскресенье 00:00 Зенит 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
30 тур
19 ноября, суббота 14:00 Зенит 4:2 Ростов
15 тур
9 июля, суббота 18:00 Ростов 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2004
19 тур
15 августа, воскресенье 00:00 Зенит 0:1 Ростов
14 тур
3 июля, суббота 00:00 Ростов 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
28 тур
18 октября, суббота 00:00 Ростов 1:1 Зенит
3 тур
6 апреля, воскресенье 00:00 Зенит 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
28 тур
2 ноября, суббота 00:00 Зенит 0:2 Ростов
5 тур
30 марта, суббота 00:00 Ростов 1:2 Зенит
Чемпионат России 2001
16 тур
11 июля, среда 00:00 Ростов 1:2 Зенит
2 тур
17 марта, суббота 00:00 Зенит 3:1 Ростов
Чемпионат России 2000
23 тур
27 августа, воскресенье 00:00 Ростов 0:0 Зенит
9 тур
17 мая, среда 00:00 Зенит 0:0 Ростов
Чемпионат России 1999
21 тур
21 августа, суббота 00:00 Зенит 1:0 Ростов
7 тур
15 мая, суббота 00:00 Ростов 2:1 Зенит
Чемпионат России 1998
22 тур
22 августа, суббота 00:00 Ростов 1:1 Зенит
7 тур
9 мая, суббота 00:00 Зенит 3:0 Ростов
Чемпионат России 1997
32 тур
18 октября, суббота 00:00 Ростов 2:3 Зенит
15 тур
25 июня, среда 00:00 Зенит 0:0 Ростов
Чемпионат России 1996
21 тур
7 августа, среда 00:00 Зенит 0:2 Ростов
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Ростов 2:0 Зенит
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 15 тур
19 июля, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Ростов
Первый этап, 7 тур
2 мая, суббота 00:00 Ростов 1:0 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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