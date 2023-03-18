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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Динамо
Урал - Динамо: обзор матча 18 марта 2023
Урал
18.03.2023, суббота, 14:15
Россия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Динамо
90'
К. Тюкавин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Динамо
90'
+5
Желтая карточка
А. Захарян
90'
+2
Замена
М. Майсторович
️️️️
Д. Макаров
Замена
Е. Татаринов
️️️️
Д. Мишкич
90'
+1
90'
ГОЛ! 0:1!
К. Тюкавин
86'
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
Д. Скопинцев
Замена
Ф. Сунгатулин
️️️️
А. Каштанов
78'
Замена
Ю. Железнов
️️️️
Л. Ранджелович
65'
Замена
А. Юшин
️️️️
А. Егорычев
65'
Замена
М. Бевеев
️️️️
Л. Гогличидзе
65'
Желтая карточка
Л. Ранджелович
61'
56'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
В. Грулев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
5
Андрей Егорычев
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Урал
1
Олег Баклов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Динамо
75
Иван Будачев
ВР
76
Илья Купцов
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
17
Иван Зазвонкин
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
4-2-2-2
1
Помазун
3
Гогличидзе
25
Эмерсон
2
Бегич
15
Кулаков
5
Егорычев
33
Мишкич
10
Бикфалви
77
Ранджелович
20
Влут
79
Каштанов
4-1-1-3-1
31
Лещук
2
Даса
6
Фернандес
4
Сазонов
7
Скопинцев
17
Норманн
23
Гагнидзе
77
Макаров
23
Захарян
27
Грулев
70
Тюкавин
3
Гогличидзе
22
Бевеев
22
Бевеев
3
Гогличидзе
79
Каштанов
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
79
Каштанов
77
Ранджелович
14
Железнов
14
Железнов
77
Ранджелович
5
Егорычев
7
Юшин
7
Юшин
5
Егорычев
33
Мишкич
10
Татаринов
10
Татаринов
33
Мишкич
77
Макаров
5
Майсторович
5
Майсторович
77
Макаров
7
Скопинцев
18
Паршивлюк
18
Паршивлюк
7
Скопинцев
27
Грулев
91
Гладышев
91
Гладышев
27
Грулев
Остались в запасе
Урал
Динамо
1
Олег Баклов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
75
Иван Будачев
ВР
76
Илья Купцов
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
17
Иван Зазвонкин
АП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
1
Олег Баклов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
Остались в запасе
75
Иван Будачев
ВР
76
Илья Купцов
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
17
Иван Зазвонкин
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Урал - Динамо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Помощники судьи:
Максим Ковалев
Алексей Воронцов
Дополнительные помощники:
VAR – Игорь Панин; AVAR – Андрей Образко
Резервный судья:
Евгений Галимов
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
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