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Судьи
Главный судья:
Павел Кукуян (Сочи)
Помощники:
Алексей Стипиди, Владислав Назаров
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Сухой; AVAR – Алексей Воронцов
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Сергей Лапочкин
Материалы

Урал - Факел

12.11.2022, Суббота, 12:00 мск Екатеринбург, стадион Екатеринбург Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 17 тур Урал - Факел
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
5 тур
12 августа, пятница 19:30 Факел 0:0 Урал
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 23 тур
22 августа, понедельник 17:00 Урал 1:1 Факел
Второй этап, 4 тур
18 апреля, понедельник 19:00 Факел 0:0 Урал
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 19 тур
9 августа, воскресенье 00:00 Урал 1:0 Факел
Первый этап, 1 тур
28 марта, суббота 23:00 Факел 0:1 Урал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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    Рейтинг: +64

    Ольгерт 12 ноября 2022, 16:48

    Урал молодчины! Не в обиду болельщикам Факела

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    Рейтинг: +872

    3meeeD 12 ноября 2022, 15:16

    Редакторы вообще облинились

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