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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Торпедо - Локомотив
Торпедо - Локомотив: обзор матча 15 октября 2022
Торпедо
15.10.2022, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Локомотив
48'
А. Карпукас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Локомотив
90'
+3
Замена
Т. Едвай
️️️️
С. Магкеев
Желтая карточка
М. Каймаков
90'
+2
88'
Замена
Д. Керк
️️️️
Ф. Камано
86'
Желтая карточка
А. Миранчук
Замена
М. Каймаков
️️️️
И. Савич
76'
Замена
М. Султонов
️️️️
Б. Роганович
76'
70'
Замена
П. Габриэл
️️️️
А. Карпукас
70'
Замена
А. Миранчук
️️️️
И. Игнатьев
Желтая карточка
Б. Роганович
65'
Замена
М. Коста
️️️️
Д. Караев
58'
Замена
М. Чурич
️️️️
Х. Эркинов
58'
48'
ГОЛ! 0:1!
А. Карпукас
Пас отдал
И. Игнатьев
47'
Желтая карточка
С. Магкеев
Замена
И. Лебеденко
️️️️
М. Турищев
46'
Желтая карточка
А. Самсонов
42'
31'
Желтая карточка
М. Ненахов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
65
Стефан Шапич
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
6
Игор Савич
ОП
35
Иван Енин
ОП
90
Боян Роганович
ЦП
11
Хожимат Эркинов
АП
10
Давид Караев
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Локомотив
1
Гилерме
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
25
Даниил Куликов
ЦП
40
Франсуа Камано
АП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
97
Марио Чурич
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Марк Коста
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
21
Антон Миранчук
АП
9
Джирано Керк
ПВ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
4-2-1-1-2
23
Бабурин
44
Самсонов
65
Шапич
22
Кожемякин
8
Смольников
6
Савич
35
Енин
90
Роганович
11
Эркинов
90
Турищев
10
Караев
4-2-1-1-2
1
Гилерме
24
Ненахов
63
Кузьмичев
27
Магкеев
21
Тикнизян
6
Баринов
93
Карпукас
25
Куликов
40
Камано
18
Игнатьев
18
Изидор
11
Эркинов
97
Чурич
97
Чурич
11
Эркинов
6
Савич
10
Каймаков
10
Каймаков
6
Савич
90
Роганович
28
Султонов
28
Султонов
90
Роганович
90
Турищев
10
Лебеденко
10
Лебеденко
90
Турищев
10
Караев
9
Коста
9
Коста
10
Караев
27
Магкеев
4
Едвай
4
Едвай
27
Магкеев
18
Игнатьев
21
Миранчук
21
Миранчук
18
Игнатьев
93
Карпукас
7
Педро Габриэл
7
Педро Габриэл
93
Карпукас
40
Камано
9
Керк
9
Керк
40
Камано
Остались в запасе
Торпедо
Локомотив
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
16
Андрей Савин
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
10
Денис Лаптев
ЦФ
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Андрей Федоров
Статистика матча Торпедо - Локомотив
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Андрей Болотенков
Максим Ковалев
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Любимов; AVAR – Николай Еремин
Резервный судья:
Максим Перезва
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
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