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РПЛ 2026/2027
Локомотив - Крылья Советов
Локомотив - Крылья Советов: обзор матча 13 августа 2022
Локомотив
13.08.2022, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Крылья Советов
90+1'
А. Миранчук (П)
68'
М. Глушенков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Крылья Советов
Замена
В. Раков
️️️️
И. Игнатьев
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Миранчук
90'
+1
85'
Замена
И. Гапонов
️️️️
Ю. Горшков
79'
Желтая карточка
И. Ломаев
77'
Замена
В. Хубулов
️️️️
Д. Цыпченко
77'
Замена
В. Шитов
️️️️
А. Соколов
Замена
Д. Керк
️️️️
Ф. Камано
76'
68'
ГОЛ! 0:1!
М. Глушенков
Пас отдал
А. Соколов
67'
Желтая карточка
Д. Цыпченко
Желтая карточка
А. Карпукас
60'
Замена
М. Раконьяц
️️️️
В. Изидор
46'
17'
Желтая карточка
А. Солдатенков
Желтая карточка
Т. Едвай
16'
Желтая карточка
Н. Тикнизян
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
21
Антон Миранчук
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
18
Артем Соколов
ЛВ
8
Максим Витюгов
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Локомотив
1
Гилерме
ВР
16
Андрей Савин
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
11
Вадим Раков
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
72
Владислав Тепляков
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
4-2-2-2
53
Худяков
21
Тикнизян
4
Едвай
23
Мампасси
27
Живоглядов
6
Баринов
93
Карпукас
40
Камано
21
Миранчук
18
Игнатьев
18
Изидор
4-2-2-2
1
Ломаев
23
Бейл
4
Евгеньев
3
Солдатенков
4
Горшков
8
Витюгов
8
Коваленко
29
Ежов
18
Соколов
10
Глушенков
10
Цыпченко
40
Камано
9
Керк
9
Керк
40
Камано
18
Игнатьев
11
Раков
11
Раков
18
Игнатьев
18
Изидор
77
Раконьяц
77
Раконьяц
18
Изидор
4
Горшков
95
Гапонов
95
Гапонов
4
Горшков
10
Цыпченко
8
Хубулов
8
Хубулов
10
Цыпченко
18
Соколов
73
Шитов
73
Шитов
18
Соколов
Остались в запасе
Локомотив
Крылья Советов
1
Гилерме
ВР
16
Андрей Савин
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
9
Данил Липовой
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
72
Владислав Тепляков
ПЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
16
Андрей Савин
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
72
Владислав Тепляков
ПЗ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Локомотив - Крылья Советов
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
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Россия. Премьер-лига, 16 тур
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- : -
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Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Михаил Иванов
Кирилл Большаков
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Амелин; AVAR – Алексей Воронцов
Резервный судья:
Антон Анопа
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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