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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Химки
Ростов - Химки: обзор матча 31 июля 2022
Ростов
31.07.2022, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Химки
40'
Н. Комличенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Химки
Желтая карточка
Е. Голенков
88'
82'
Замена
И. Камышев
️️️️
Е. Данилкин
82'
Замена
К. Адеми
️️️️
А. Черный
Замена
В. Мелехин
️️️️
Н. Комличенко
81'
Вторая желтая
Д. Прохин
79'
Замена
А. Лангович
️️️️
А. Сильянов
71'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Д. Полоз
71'
Замена
Р. Тугарев
️️️️
Х. Байрамян
71'
Желтая карточка
Д. Прохин
69'
69'
Замена
А. Зуев
️️️️
К. Боженов
63'
Замена
А. Долгов
️️️️
А. Ломовицкий
51'
Желтая карточка
Д. Тихий
Замена
К. Щетинин
️️️️
А. Миронов
46'
46'
Замена
А. Руденко
️️️️
Д. Глушаков
Желтая карточка
Н. Комличенко
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Н. Комличенко
Пас отдал
Д. Уткин
40'
34'
Желтая карточка
А. Черный
Желтая карточка
А. Миронов
27'
14'
Желтая карточка
К. Боженов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
24
Мори Гбане
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
10
Кирилл Щетинин
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
9
Александр Руденко
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
25
Артем Юран
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
17
Александр Зуев
ЛВ
11
Илья Камышев
ЦП
11
Александр Долгов
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Песьяков
23
Чернов
27
Прохин
55
Осипенко
45
Сильянов
15
Глебов
47
Уткин
8
Миронов
7
Полоз
19
Байрамян
27
Комличенко
3-3-1-1-1
22
Лантратов
27
Черный
4
Никитин
15
Тихий
87
Боженов
24
Гбане
30
Идову
88
Глушаков
11
Ломовицкий
27
Мирзов
19
Байрамян
8
Тугарев
8
Тугарев
19
Байрамян
27
Комличенко
4
Мелехин
4
Мелехин
27
Комличенко
45
Сильянов
87
Лангович
87
Лангович
45
Сильянов
8
Миронов
10
Щетинин
10
Щетинин
8
Миронов
7
Полоз
69
Голенков
69
Голенков
7
Полоз
15
Данилкин
11
Камышев
11
Камышев
15
Данилкин
88
Глушаков
19
Руденко
19
Руденко
88
Глушаков
87
Боженов
17
Зуев
17
Зуев
87
Боженов
11
Ломовицкий
11
Долгов
11
Долгов
11
Ломовицкий
27
Черный
9
Адеми
9
Адеми
27
Черный
Остались в запасе
Ростов
Химки
30
Никита Медведев
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
21
Степан Мельников
ЛВ
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Антон Митрюшкин
ВР
9
Александр Руденко
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
25
Артем Юран
ПЗ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
21
Степан Мельников
ЛВ
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
9
Александр Руденко
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
25
Артем Юран
ПЗ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Ростов - Химки
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Егор Болховитин
Адлан Хатуев
Дополнительные помощники:
VAR – Антон Фролов; AVAR – Валентин Мурашов
Резервный судья:
Роман Сафьян
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
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