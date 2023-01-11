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Нант - Лион

11.01.2023, Среда, 21:00 мск Франция. Лига 1, 18 тур Нант - Лион
Франция. Лига 1 (2021/2022)
37 тур
14 мая, суббота 22:00 Лион 3:2 Нант
4 тур
27 августа, пятница 22:00 Нант 0:1 Лион
Франция. Лига 1 (2020/2021)
33 тур
18 апреля, воскресенье 22:00 Нант 1:2 Лион
17 тур
23 декабря, среда 23:00 Лион 3:0 Нант
Франция. Кубок (2019/2020)
1/16 финала
18 января, суббота 22:55 Нант 3:4 Лион
Франция. Лига 1 (2019/2020)
8 тур
28 сентября, суббота 14:30 Лион 0:1 Нант
Франция. Лига 1 (2018/2019)
32 тур
12 апреля, пятница 21:45 Нант 2:1 Лион
8 тур
29 сентября, суббота 21:00 Лион 1:1 Нант
Франция. Лига 1 (2017/2018)
35 тур
28 апреля, суббота 18:00 Лион 2:0 Нант
4 тур
26 августа, суббота 18:15 Нант 0:0 Лион
Франция. Лига 1 (2016/2017)
36 тур
7 мая, воскресенье 18:00 Лион 3:2 Нант
15 тур
30 ноября, среда 21:00 Нант 0:6 Лион
Франция. Лига 1 (2015/2016)
31 тур
19 марта, суббота 23:00 Лион 2:0 Нант
16 тур
1 декабря, вторник 23:00 Нант 0:0 Лион
Франция. Лига 1 (2014/2015)
26 тур
22 февраля, воскресенье 19:00 Лион 1:0 Нант
8 тур
28 сентября, воскресенье 19:00 Нант 1:1 Лион
Франция. Кубок (2014/2015)
1/16 финала
20 января, вторник 23:00 Нант 3:2 Лион
Франция. Лига 1 (2013/2014)
24 тур
9 февраля, воскресенье 17:00 Нант 1:2 Лион
6 тур
22 сентября, воскресенье 19:00 Лион 3:1 Нант
Франция. Лига 1 (2008/2009)
35 тур
12 мая, вторник 23:00 Лион 3:0 Нант
17 тур
6 декабря, суббота 23:00 Нант 2:1 Лион
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
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