04.01.2026, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 17 тур
Франция. Лига 1, 17 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Марсель
Марсель
4-1-1-2-2
28
Рульи
33
Эмерсон
4
Иган-Райли
2
Медина
28
Павар
48
Вермерен
23
Хейбьерг
14
Пайшао
11
Гринвуд
22
Веа
7
Обамеянг
3-3-1-2
1
Лопеш
78
31
Коцца
6
Мванга
98
Амьен-Аду
13
Коклен
20
Машадо
17
Табибу
19
Эль-Араби
11
Аблин
2
Медина
62
Мурильо
62
Мурильо
2
Медина
14
Пайшао
4
Надир
4
Надир
14
Пайшао
7
Обамеянг
33
О'Райли
33
О'Райли
7
Обамеянг
4
Иган-Райли
25
Траоре
25
Траоре
4
Иган-Райли
11
Гринвуд
9
Гуири
9
Гуири
11
Гринвуд
18
Сентонс
72
72
18
Сентонс
6
Мванга
8
Лепенан
8
Лепенан
6
Мванга
13
Коклен
19
Леру
19
Леру
13
Коклен
17
Табибу
5
Кабелла
5
Кабелла
17
Табибу
19
Эль-Араби
12
Гирасси
12
Гирасси
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Марсель
Нант
12
Жеффри де Ланж
ВР
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
47
Робинио Ваз
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
30
Патрик Карльгрен
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
6
Bahmed Deuff
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
47
Робинио Ваз
ЦФ
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
6
Bahmed Deuff
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Марсель - Нант
1
2
3
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
17
20
Офсайды
3
4
Количество передач
466
380
Сейвы
7
4
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.75
3.63
xGP (предотвращенные голы)
0.3
0.3
Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Нанта», 17-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Нант»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»