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  • «Марсель» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

«Марсель» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

4 января, 15:50
Марсель
04.01.2026, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 17 тур
0 : 2
Завершен
Нант
31' Ф. Сентонс 88' Р. Кабелла (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
(К) ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Нант
1
Антони Лопеш
(К) ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
78
Tylel Tati
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
17
Демен Табибу
ЦП
11
Маттис Аблин
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
50
Дэррил Бакола
АП
47
Робинио Ваз
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Нант
30
Патрик Карльгрен
ВР
72
Sékou Doucoure
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
12
Эрба Гирасси
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
19
Луи Леру
ЦП
6
Bahmed Deuff
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
4-1-1-2-2
28
Рульи
33
Эмерсон
4
Иган-Райли
2
Медина
28
Павар
48
Вермерен
23
Хейбьерг
14
Пайшао
11
Гринвуд
22
Веа
7
Обамеянг
3-3-1-2
1
Лопеш
78
31
Коцца
6
Мванга
98
Амьен-Аду
13
Коклен
20
Машадо
17
Табибу
19
Эль-Араби
11
Аблин
2
Медина
62
Мурильо
62
Мурильо
2
Медина
14
Пайшао
4
Надир
4
Надир
14
Пайшао
7
Обамеянг
33
О'Райли
33
О'Райли
7
Обамеянг
4
Иган-Райли
25
Траоре
25
Траоре
4
Иган-Райли
11
Гринвуд
9
Гуири
9
Гуири
11
Гринвуд
18
Сентонс
72
72
18
Сентонс
6
Мванга
8
Лепенан
8
Лепенан
6
Мванга
13
Коклен
19
Леру
19
Леру
13
Коклен
17
Табибу
5
Кабелла
5
Кабелла
17
Табибу
19
Эль-Араби
12
Гирасси
12
Гирасси
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Марсель
Нант
12
Жеффри де Ланж
ВР
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
47
Робинио Ваз
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
30
Патрик Карльгрен
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
6
Bahmed Deuff
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
47
Робинио Ваз
ЦФ
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
6
Bahmed Deuff
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Марсель - Нант
1
2
3
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
17
20
Офсайды
3
4
Количество передач
466
380
Сейвы
7
4
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.75
3.63
xGP (предотвращенные голы)
0.3
0.3

Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Нанта», 17-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Нант»

«Марсель» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Нант Марсель
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