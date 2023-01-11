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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Лион
Нант - Лион: обзор матча 11 января 2023
Нант
11.01.2023, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 18 тур
0 : 0
Завершен
Лион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Лион
Желтая карточка
С. Корчиа
90'
+4
85'
Желтая карточка
С. Кумбеди
85'
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
М. Какере
Замена
С. Корчиа
️️️️
М. Саймон
83'
Замена
Л. Дусе
️️️️
П. Чиривелья
83'
76'
Желтая карточка
К. Люкеба
Желтая карточка
Ш. Траоре
69'
69'
Замена
Р. Шерки
️️️️
Тете
69'
Замена
К. Толиссо
️️️️
Й. Лепенан
Замена
И. Ганаго
️️️️
М. Мохамед
68'
Замена
М. Коко
️️️️
Э. Гессан
68'
54'
Желтая карточка
Тете
Замена
Ш. Траоре
️️️️
К. Мерлен
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
11
Тете
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
44
Эди Зулиани
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Лион
1
Реми Риу
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Корентен Толиссо
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
10
Райан Шерки
АП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
4-1-1-2-2
40
Лафон
26
Мерлен
21
Кастеллетто
5
Жиротто
18
Сентонс
4
Чиривелья
17
Сиссоко
27
Саймон
10
Бляс
29
Гессан
42
Мохамед
4-2-1-1-2
1
Лопеш
26
Кумбеди
6
Ловрен
23
Люкеба
3
Тальяфико
8
Лепенан
23
Мендес
8
Какере
11
Тете
91
Ляказетт
9
Экамби
26
Мерлен
22
Траоре
22
Траоре
26
Мерлен
27
Саймон
14
Корчиа
14
Корчиа
27
Саймон
4
Чиривелья
44
Дусе
44
Дусе
4
Чиривелья
29
Гессан
97
Коко
97
Коко
29
Гессан
42
Мохамед
37
Ганаго
37
Ганаго
42
Мохамед
8
Лепенан
8
Толиссо
8
Толиссо
8
Лепенан
8
Какере
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
8
Какере
11
Тете
10
Шерки
10
Шерки
11
Тете
Остались в запасе
Нант
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
44
Эди Зулиани
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
1
Реми Риу
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
21
Ромен Февр
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
44
Эди Зулиани
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
21
Ромен Февр
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Нант - Лион
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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