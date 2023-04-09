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Ливерпуль - Арсенал

09.04.2023, Воскресенье, 18:30 мск Англия. Премьер-лига, 30 тур Ливерпуль - Арсенал
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Матч начнется в 18:30 мск
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Матч начнется в 18:30 мск
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
10 тур
9 октября, воскресенье 18:30 Арсенал 3:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
27 тур
16 марта, среда 23:15 Арсенал 0:2 Ливерпуль
12 тур
20 ноября, суббота 20:30 Ливерпуль 4:0 Арсенал
Англия. Кубок лиги (2021/2022)
1/2 финала
ответный матч		 20 января, четверг 22:45 Арсенал 0:2 Ливерпуль
Англия. Кубок лиги (2021/2022)
1/2 финала
первый матч		 13 января, четверг 22:45 Ливерпуль 0:0 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
30 тур
3 апреля, суббота 22:00 Арсенал 0:3 Ливерпуль
3 тур
28 сентября, понедельник 22:00 Ливерпуль 3:1 Арсенал
Англия. Кубок лиги (2020/2021)
1/8 финала
1 октября, четверг 21:45 Ливерпуль 0:0
(4:5)п		 Арсенал
Суперкубок Англии 2020
Финал
29 августа, суббота 18:30 Арсенал 1:1
(5:4)п		 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
36 тур
15 июля, среда 22:15 Арсенал 2:1 Ливерпуль
3 тур
24 августа, суббота 19:30 Ливерпуль 3:1 Арсенал
Англия. Кубок лиги (2019/2020)
1/8 финала
30 октября, среда 22:30 Ливерпуль 5:5
(5:4)п		 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
20 тур
29 декабря, суббота 20:30 Ливерпуль 5:1 Арсенал
11 тур
3 ноября, суббота 20:30 Арсенал 1:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
19 тур
22 декабря, пятница 22:45 Арсенал 3:3 Ливерпуль
3 тур
27 августа, воскресенье 18:00 Ливерпуль 4:0 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
27 тур
4 марта, суббота 20:30 Ливерпуль 3:1 Арсенал
1 тур
14 августа, воскресенье 18:00 Арсенал 3:4 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
21 тур
13 января, среда 23:00 Ливерпуль 3:3 Арсенал
3 тур
24 августа, понедельник 22:00 Арсенал 0:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
31 тур
4 апреля, суббота 14:45 Арсенал 4:1 Ливерпуль
17 тур
21 декабря, воскресенье 19:00 Ливерпуль 2:2 Арсенал
Англия. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
16 февраля, воскресенье 20:00 Арсенал 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
8 февраля, суббота 16:45 Ливерпуль 5:1 Арсенал
10 тур
2 ноября, суббота 21:30 Арсенал 2:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
30 января, среда 23:45 Арсенал 2:2 Ливерпуль
3 тур
2 сентября, воскресенье 16:30 Ливерпуль 0:2 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
27 тур
3 марта, суббота 16:45 Ливерпуль 1:2 Арсенал
2 тур
20 августа, суббота 15:45 Арсенал 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
33 тур
17 апреля, воскресенье 19:00 Арсенал 1:1 Ливерпуль
1 тур
15 августа, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:1 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
26 тур
10 февраля, среда 22:45 Арсенал 1:0 Ливерпуль
16 тур
13 декабря, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:2 Арсенал
Кубок Английской лиги (2009/2010)
1/8 финала
28 октября, среда 22:45 Арсенал 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
33 тур
21 апреля, вторник 23:00 Ливерпуль 4:4 Арсенал
18 тур
21 декабря, воскресенье 19:00 Арсенал 1:1 Ливерпуль
Лига Чемпионов (2007/2008)
1/4 финала
ответный матч		 8 апреля, вторник 22:45 Ливерпуль 4:2 Арсенал
1/4 финала
ответный матч		 2 апреля, среда 22:45 Арсенал 1:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
33 тур
5 апреля, суббота 15:45 Арсенал 1:1 Ливерпуль
11 тур
28 октября, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:1 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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