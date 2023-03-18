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Саутгемптон - Тоттенхэм

18.03.2023, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 28 тур Саутгемптон - Тоттенхэм
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Матч начнется в 18:00 мск
П1
4.5
Х
3.7
П2
1.8
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
1 тур
6 августа, суббота 17:00 Тоттенхэм 4:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
24 тур
9 февраля, среда 22:45 Тоттенхэм 2:3 Саутгемптон
20 тур
28 декабря, вторник 18:00 Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
29 тур
21 апреля, среда 20:00 Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон
2 тур
20 сентября, воскресенье 14:00 Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм
Англия. Кубок (2019/2020)
1/16 финала
5 февраля, среда 22:45 Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон
1/16 финала
25 января, суббота 18:00 Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
21 тур
1 января, среда 18:00 Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм
7 тур
28 сентября, суббота 17:00 Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
30 тур
9 марта, суббота 18:00 Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм
15 тур
5 декабря, среда 23:00 Тоттенхэм 3:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
24 тур
21 января, воскресенье 19:00 Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм
20 тур
26 декабря, вторник 15:30 Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
29 тур
19 марта, воскресенье 17:15 Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон
18 тур
28 декабря, среда 22:45 Саутгемптон 1:4 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
37 тур
8 мая, воскресенье 15:30 Тоттенхэм 1:2 Саутгемптон
17 тур
19 декабря, суббота 18:00 Саутгемптон 0:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
34 тур
25 апреля, суббота 14:45 Саутгемптон 2:2 Тоттенхэм
7 тур
5 октября, воскресенье 17:05 Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
31 тур
23 марта, воскресенье 17:30 Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон
17 тур
22 декабря, воскресенье 17:30 Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
36 тур
4 мая, суббота 18:30 Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон
9 тур
28 октября, воскресенье 19:00 Саутгемптон 1:2 Тоттенхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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