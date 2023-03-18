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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Тоттенхэм
Саутгемптон - Тоттенхэм: обзор матча 18 марта 2023
Саутгемптон
18.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
3 : 3
Завершен
Тоттенхэм
46'
Ч. Адамс
77'
Т. Уолкотт
90+3'
Д. Уорд-Проус (П)
45+1'
П. Порро
65'
Г. Кейн
75'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Тоттенхэм
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Д. Уорд-Проус
90'
+3
Желтая карточка
К. Сулемана
87'
86'
Замена
П. Сарр
️️️️
Д. Кулушевски
86'
Замена
Эмерсон
️️️️
П. Порро
85'
Желтая карточка
О. Скипп
ГОЛ! 2:3!
Т. Уолкотт
Пас отдал
С. Мара
77'
75'
ГОЛ! 1:3!
И. Перишич
Пас отдал
К. Ромеро
Замена
С. Мара
️️️️
Ч. Адамс
70'
Замена
К. Алькарас
️️️️
С. Армстронг
70'
Замена
К. Сулемана
️️️️
М. Эльюнусси
70'
65'
ГОЛ! 1:2!
Г. Кейн
Пас отдал
Д. Кулушевски
ГОЛ! 1:1!
Ч. Адамс
Пас отдал
Т. Уолкотт
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
П. Порро
Пас отдал
Х. Сон
37'
Замена
И. Перишич
️️️️
Б. Дэвис
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
Я. Беднарек
34'
Замена
М. Салису
️️️️
А. Белла Кочап
8'
5'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Ришарлисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
24
Карлос Алькарас
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
10
Адам Армстронг
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
21
Деян Кулушевски
ПВ
4-1-2-2-1
31
Базуну
15
Перро
5
Беднарек
17
Белла Кочап
2
Уокер-Питерс
45
Лавиа
30
Уорд-Проус
17
Армстронг
10
Эльюнусси
32
Уолкотт
19
Адамс
3-3-1-1-2
17
Форстер
21
Ромеро
15
Дайер
2
Лангле
23
Порро
34
Скипп
4
Дэвис
23
Хейбьерг
7
Сон
47
Ришарлисон
9
Кейн
17
Белла Кочап
22
Салису
22
Салису
17
Белла Кочап
17
Армстронг
24
Алькарас
24
Алькарас
17
Армстронг
5
Беднарек
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
5
Беднарек
10
Эльюнусси
7
Сулемана
7
Сулемана
10
Эльюнусси
19
Адамс
14
Мара
14
Мара
19
Адамс
4
Дэвис
5
Перишич
5
Перишич
4
Дэвис
23
Порро
22
Эмерсон
22
Эмерсон
23
Порро
Кулушевски
29
Сарр
29
Сарр
Кулушевски
47
Ришарлисон
21
Кулушевски
21
Кулушевски
47
Ришарлисон
Остались в запасе
Саутгемптон
Тоттенхэм
29
Алекс МакКарти
ВР
27
Ибраима Диалло
ОП
10
Адам Армстронг
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
40
Брэндон Остин
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
27
Ибраима Диалло
ОП
10
Адам Армстронг
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Саутгемптон - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
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