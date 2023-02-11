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Лестер - Тоттенхэм

11.02.2023, Суббота, 18:00 мск Лестер, стадион Кинг Пауэр Англия. Премьер-лига, 23 тур Лестер - Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
8 тур
17 сентября, суббота 19:30 Тоттенхэм 6:2 Лестер
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
35 тур
1 мая, воскресенье 16:00 Тоттенхэм 3:1 Лестер
17 тур
19 января, среда 22:30 Лестер 2:3 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
38 тур
23 мая, воскресенье 18:00 Лестер 2:4 Тоттенхэм
14 тур
20 декабря, воскресенье 17:15 Тоттенхэм 0:2 Лестер
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
37 тур
19 июля, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 3:0 Лестер
6 тур
21 сентября, суббота 14:30 Лестер 2:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
26 тур
10 февраля, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 3:1 Лестер
16 тур
8 декабря, суббота 22:45 Лестер 0:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
38 тур
13 мая, воскресенье 17:00 Тоттенхэм 5:4 Лестер
14 тур
28 ноября, вторник 22:45 Лестер 2:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
34 тур
18 мая, четверг 21:45 Лестер 1:6 Тоттенхэм
10 тур
29 октября, суббота 17:00 Тоттенхэм 1:1 Лестер
Англия. Кубок (2015/2016)
1/32 финала
повторный матч		 20 января, среда 22:45 Лестер 0:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
21 тур
13 января, среда 23:00 Тоттенхэм 0:1 Лестер
3 тур
22 августа, суббота 17:00 Лестер 1:1 Тоттенхэм
Англия. Кубок (2015/2016)
1/32 финала
10 января, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 2:2 Лестер
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
30 тур
21 марта, суббота 18:00 Тоттенхэм 4:3 Лестер
18 тур
26 декабря, пятница 18:00 Лестер 1:2 Тоттенхэм
Англия. Кубок (2014/2015)
4 раунд
24 января, суббота 18:00 Тоттенхэм 1:2 Лестер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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