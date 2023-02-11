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АПЛ 2026/2027
Лестер - Тоттенхэм
Лестер - Тоттенхэм: обзор матча 11 февраля 2023
Лестер
11.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
4 : 1
Завершен
Тоттенхэм
23'
Н. Менди
25'
Д. Мэддисон
45+4'
К. Ихеначо
81'
Х. Барнс
14'
Р. Бентанкур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Тоттенхэм
Замена
Р. Перейра
️️️️
Д. Мэддисон
88'
ГОЛ! 4:1!
Х. Барнс
Пас отдал
Д. Мэддисон
81'
79'
Замена
А. Данжума
️️️️
Д. Кулушевски
Замена
Д. Варди
️️️️
К. Ихеначо
77'
Замена
Д. Прат
️️️️
Тете
77'
76'
Замена
Д. Санчес
️️️️
Д. Танганга
75'
Замена
Ришарлисон
️️️️
И. Перишич
75'
Замена
Эмерсон
️️️️
П. Порро
Желтая карточка
Г. Суттар
74'
Замена
О. Ндиди
️️️️
Н. Менди
69'
Желтая карточка
Х. Барнс
66'
65'
Замена
П. Сарр
️️️️
Р. Бентанкур
Желтая карточка
К. Дьюсбери-Холл
59'
55'
Желтая карточка
Э. Дайер
ГОЛ! 3:1!
К. Ихеначо
Пас отдал
Г. Суттар
45'
+4
Желтая карточка
Д. Мэддисон
40'
ГОЛ! 2:1!
Д. Мэддисон
Пас отдал
К. Ихеначо
25'
ГОЛ! 1:1!
Н. Менди
23'
14'
ГОЛ! 0:1!
Р. Бентанкур
Желтая карточка
В. Фас
12'
4'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Тете
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
4-1-2-2-1
21
Уорд
34
Кристиансен
15
Суттар
4
Фас
21
Кастань
8
Дьюсбери-Холл
11
Барнс
6
Менди
10
Мэддисон
11
Тете
17
Ихеначо
4-2-3-1
17
Форстер
23
Порро
5
Танганга
15
Дайер
4
Дэвис
23
Хейбьерг
30
Бентанкур
21
Кулушевски
5
Перишич
7
Сон
9
Кейн
10
Мэддисон
21
Перейра
21
Перейра
10
Мэддисон
6
Менди
4
Ндиди
4
Ндиди
6
Менди
11
Тете
26
Прат
26
Прат
11
Тете
17
Ихеначо
9
Варди
9
Варди
17
Ихеначо
5
Танганга
6
Санчес
6
Санчес
5
Танганга
23
Порро
22
Эмерсон
22
Эмерсон
23
Порро
30
Бентанкур
29
Сарр
29
Сарр
30
Бентанкур
21
Кулушевски
7
Данжума
7
Данжума
21
Кулушевски
5
Перишич
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
5
Перишич
Остались в запасе
Лестер
Тоттенхэм
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
40
Брэндон Остин
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
27
Патсон Дака
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Лестер - Тоттенхэм
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
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