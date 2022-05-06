Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Млада Болеслав
Сигма - Млада Болеслав: обзор матча 06 мая 2022
Сигма
06.05.2022, пятница, 18:00
Чехия. Синот Лига, Финал
1 : 2
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Млада Болеслав
70'
P. Zifcak
45+2'
D. Pech
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сигма - Млада Болеслав
90'
+1
Желтая карточка
М. Матейовски
Пенальти не реализован!
А. Русек
86'
Замена
P. Slamena
️️️️
J. Sedlak
83'
80'
Замена
M. Sladký
️️️️
D. Pech
74'
Замена
J. Skalák
️️️️
Д. Дудера
74'
Замена
М. Шкода
️️️️
Т. Ладра
ГОЛ! 1:1!
P. Zifcak
Пас отдал
О. Змозла
70'
Замена
P. Zifcak
️️️️
К. Данек
55'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
D. Pech
39'
Желтая карточка
В. Смрз
Желтая карточка
К. Данек
15'
12'
Желтая карточка
Д. Дудера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
13
Ян Стейскал
ВР
7
Радим Брейте
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
21
Michal Vepřek
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
16
J. Sedlak
ЦФ
22
M. Hadas
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
23
Давид Дудера
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
77
David Pech
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
11
Самуэль Данчак
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
32
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Сигма
22
Флоран Пулоло
ЦП
11
P. Zifcak
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
0
P. Slamena
ЦФ
Млада Болеслав
1
Jáchym Šerák
ВР
9
Jiří Skalák
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
12
Vojtech Stransky
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
4-2-3
13
Стейскал
4
Хубник
21
21
Змозла
21
Емелка
30
Хватал
9
Данек
9
Русек
22
16
3-2-5
33
17
Сухи
44
Карафиат
28
23
Дудера
42
Смрз
77
32
Эвертон
18
Ладра
11
Данчак
8
Матейовски
9
Данек
11
11
9
Данек
16
0
0
16
23
Дудера
9
9
23
Дудера
77
22
22
77
Хлаваты
9
9
Хлаваты
18
Ладра
7
Шкода
7
Шкода
18
Ладра
Остались в запасе
Сигма
Млада Болеслав
22
Флоран Пулоло
ЦП
1
Jakub Trefil
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
1
Jáchym Šerák
ВР
12
Vojtech Stransky
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
22
Флоран Пулоло
ЦП
1
Jakub Trefil
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
Остались в запасе
1
Jáchym Šerák
ВР
12
Vojtech Stransky
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Сигма - Млада Болеслав
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
Новости команд
Все
Сигма
Млада Болеслав
«Майнц» – «Сигма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Майнц» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.00
19 марта
«Сигма» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Сигма» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.62
11 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
«Майнц» – «Сигма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Майнц» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.00
19 марта
«Сигма» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Сигма» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.62
11 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+