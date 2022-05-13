Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Сигма
Млада Болеслав - Сигма: обзор матча 13 мая 2022
Млада Болеслав
13.05.2022, пятница, 18:00
Чехия. Синот Лига, Финал
2 : 2
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Сигма
41'
Эвертон
85'
Эвертон
19'
О. Змозла
73'
М. Хытил
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Млада Болеслав - Сигма
ГОЛ! 2:2!
Эвертон
85'
78'
Желтая карточка
О. Змозла
Замена
М. Шкода
️️️️
Т. Ладра
74'
Замена
В. Смрз
️️️️
С. Данчак
74'
73'
ГОЛ! 1:2!
М. Хытил
Желтая карточка
L. Masek
70'
68'
Желтая карточка
А. Русек
Замена
L. Masek
️️️️
Д. Дудера
63'
Замена
J. Skalák
️️️️
V. Stransky
63'
Замена
М. Хлаваты
️️️️
М. Матейовски
50'
46'
Замена
P. Slamena
️️️️
M. Hadas
ГОЛ! 1:1!
Эвертон
Пас отдал
Т. Ладра
41'
Пенальти не реализован!
Эвертон
34'
33'
Желтая карточка
Р. Брейте
19'
ГОЛ! 0:1!
О. Змозла
Пас отдал
М. Хытил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
23
Давид Дудера
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦФ
11
Самуэль Данчак
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
32
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
32
Vit Benes
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Юрай Хватал
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
22
M. Hadas
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Млада Болеслав
42
Войтех Смрз
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
Сигма
13
Ян Стейскал
ВР
6
Jáchym Šíp
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
0
P. Slamena
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
3-1-5
33
17
Сухи
44
Карафиат
28
23
Дудера
77
32
Эвертон
18
Ладра
12
11
Данчак
3-3-4
7
Брейте
21
Емелка
32
21
Змозла
22
Пулоло
30
Хватал
13
Хытил
9
Русек
22
16
32
11
Данчак
42
Смрз
42
Смрз
11
Данчак
12
9
9
12
18
Ладра
7
Шкода
7
Шкода
18
Ладра
8
Матейовски
19
Хлаваты
19
Хлаваты
8
Матейовски
23
Дудера
9
9
23
Дудера
22
0
0
22
Остались в запасе
Млада Болеслав
Сигма
22
Martin Sladký
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
13
Ян Стейскал
ВР
6
Jáchym Šíp
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
22
Martin Sladký
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
6
Jáchym Šíp
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Млада Болеслав - Сигма
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
Новости команд
Все
Млада Болеслав
Сигма
«Майнц» – «Сигма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Майнц» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.00
19 марта
«Сигма» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Сигма» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.62
11 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
«Майнц» – «Сигма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Майнц» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.00
19 марта
«Сигма» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Сигма» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.62
11 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+