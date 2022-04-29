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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
СКА-Хабаровск-2 - Авангард
СКА-Хабаровск-2 - Авангард: обзор матча 29 апреля 2022
СКА-Хабаровск-2
29.04.2022, пятница, 08:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, группа A, 5 тур
0 : 1
Завершен
Авангард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча СКА-Хабаровск-2 - Авангард
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Волна
3 : 3
31.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 1
25.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
2 : 0
17.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 1
10.10.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Стадион:
им. В.И. Ленина
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