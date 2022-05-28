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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Витебск
Шахтер - Витебск: обзор матча 28 мая 2022
Шахтер
28.05.2022, суббота, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Витебск
37'
И. Черняк
70'
С. Политевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Витебск
Замена
П. Забелин
️️️️
И. Иванович
90'
90'
Замена
М. Дробыш
️️️️
Е. Краснов
82'
Замена
А. Матвеенко
️️️️
С. Волков
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
Д. Дарбо
77'
75'
Замена
А. Лебедев
️️️️
А. Сакович
Замена
А. Соловей
️️️️
М. Скавыш
73'
ГОЛ! 2:0!
С. Политевич
Пас отдал
Г. Шевченко
70'
Желтая карточка
Д. Дарбо
60'
57'
Замена
Я. Скибский
️️️️
Я. Яроцкий
55'
Желтая карточка
Р. Теверов
Желтая карточка
И. Иванович
55'
ГОЛ! 1:0!
И. Черняк
Пас отдал
Д. Дарбо
37'
36'
Желтая карточка
О. Веретило
8'
Желтая карточка
Г. Рассадкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
5
Никола Антич
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
24
Заим Диванович
ЦП
22
Илья Черняк
ЦП
18
Никита Корзун
ЦФ
11
Игор Иванович
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
6
Александр Сакович
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
4
Артем Скитов
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
5
Сергей Волков
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
9
Руслан Теверов
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Чернухин
Шахтер
41
Максим Плотников
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
30
Валон Ахмеди
ЦФ
15
Денис Козловский
ЦФ
31
Андрей Соловей
ЦФ
12
Денис Гружевский
ЦФ
Витебск
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
13
Максим Дробыш
ЦП
5
Андрей Лебедев
ЦФ
22
Ян Скибский
ЦФ
81
Ариа Барзегар
ЦФ
11
Антон Матвеенко
ЦФ
4-2-4
32
Черник
66
Политевич
24
Филипенко
5
Антич
99
Шевченко
24
Диванович
22
Черняк
18
Корзун
98
Дарбо
15
Скавыш
11
Иванович
3-2-2-1-2
77
Гущенко
20
Веретило
4
Скитов
3
Баранок
6
Сакович
6
Сезар
5
Волков
20
Краснов
23
Яроцкий
88
Рассадкин
9
Теверов
98
Дарбо
98
Подстрелов
98
Подстрелов
98
Дарбо
11
Иванович
28
Забелин
28
Забелин
11
Иванович
15
Скавыш
31
Соловей
31
Соловей
15
Скавыш
20
Краснов
13
Дробыш
13
Дробыш
20
Краснов
6
Сакович
5
Лебедев
5
Лебедев
6
Сакович
23
Яроцкий
22
Скибский
22
Скибский
23
Яроцкий
5
Волков
11
Матвеенко
11
Матвеенко
5
Волков
Остались в запасе
Шахтер
Витебск
41
Максим Плотников
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦФ
15
Денис Козловский
ЦФ
12
Денис Гружевский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
81
Ариа Барзегар
ЦФ
Главный тренер
Евгений Чернухин
Остались в запасе
41
Максим Плотников
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦФ
15
Денис Козловский
ЦФ
12
Денис Гружевский
ЦФ
Остались в запасе
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
81
Ариа Барзегар
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Евгений Чернухин
Статистика матча Шахтер - Витебск
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Информация о матче
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