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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Шахтер
Ислочь - Шахтер: обзор матча 10 апреля 2022
Ислочь
10.04.2022, воскресенье, 19:30
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Шахтер
31'
О. Никифоренко
15'
Д. Дарбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ислочь - Шахтер
Замена
М. Ковель
️️️️
О. Никифоренко
90'
+2
76'
Замена
А. Пейич
️️️️
Г. Шевченко
74'
Замена
М. Скавыш
️️️️
А. Соловей
65'
Желтая карточка
П. Забелин
Замена
В. Морозов
️️️️
Г. Барковский
63'
58'
Замена
В. Сотников
️️️️
Р. Давискиба
46'
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
И. Иванович
37'
Желтая карточка
Р. Давискиба
ГОЛ! 1:1!
О. Никифоренко
31'
Замена
Т. Юрасов
️️️️
К. Руденок
22'
Желтая карточка
Г. Барковский
17'
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дарбо
Желтая карточка
В. Пигас
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
25
Константин Руденок
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
18
Никита Степанов
ЦП
32
Вадим Пигас
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
11
Дмитрий Лисакович
ЦФ
7
Юрий Козыренко
ЦФ
25
Иван Дибанго
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Шахтер
41
Максим Плотников
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
28
Павел Забелин
ЦП
37
Роман Давискиба
ЦП
11
Игор Иванович
ЦФ
30
Валон Ахмеди
ЦФ
31
Андрей Соловей
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Ислочь
25
Тимофей Юрасов
ВР
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
6
Абдулайе Конде
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
8
Александр Гуз
ЦФ
80
Станислав Атрашкевич
ЦФ
7
Глеб Ровдо
ЦФ
5
Максим Ковель
ЦФ
18
Александр Михаленко
ЦФ
Шахтер
25
Роман Степанов
ВР
5
Никола Антич
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
6
Алекса Пейич
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
1-3-5
25
Руденок
3
Глущенков
82
Никифоренко
91
Патоцкий
18
Степанов
7
Соса
25
Дибанго
7
Козыренко
11
Лисакович
11
Барковский
4-2-4
41
Плотников
99
Шевченко
24
Филипенко
66
Политевич
77
Юзепчук
28
Забелин
37
Давискиба
98
Дарбо
31
Соловей
30
Ахмеди
11
Иванович
25
Руденок
25
Юрасов
25
Юрасов
25
Руденок
11
Барковский
9
Морозов
9
Морозов
11
Барковский
82
Никифоренко
5
Ковель
5
Ковель
82
Никифоренко
11
Иванович
98
Подстрелов
98
Подстрелов
11
Иванович
37
Давискиба
33
Сотников
33
Сотников
37
Давискиба
99
Шевченко
6
Пейич
6
Пейич
99
Шевченко
31
Соловей
15
Скавыш
15
Скавыш
31
Соловей
Остались в запасе
Ислочь
Шахтер
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
6
Абдулайе Конде
ЦП
8
Александр Гуз
ЦФ
80
Станислав Атрашкевич
ЦФ
7
Глеб Ровдо
ЦФ
18
Александр Михаленко
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
25
Роман Степанов
ВР
5
Никола Антич
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
6
Абдулайе Конде
ЦП
8
Александр Гуз
ЦФ
80
Станислав Атрашкевич
ЦФ
7
Глеб Ровдо
ЦФ
18
Александр Михаленко
ЦФ
Остались в запасе
25
Роман Степанов
ВР
5
Никола Антич
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
Главный тренер
Артем Радьков
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Ислочь - Шахтер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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