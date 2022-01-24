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Расписание матчей
Кубок Африки
Гвинея - Гамбия
Гвинея - Гамбия: обзор матча 24 января 2022
Гвинея
24.01.2022, понедельник, 19:00
Кубок африканских наций, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Гамбия
71'
М. Барроу
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Гвинея - Гамбия
Вторая желтая
И. Конте
90'
+4
90'
+1
Замена
М. Мби
️️️️
Ю. Бобб
87'
Вторая желтая
Ю. Нжийе
Замена
М. Гилявоги
️️️️
П. Конате
83'
Замена
С. Каба
️️️️
М. Байо
83'
Желтая карточка
И. Конте
81'
Замена
М. Силла
️️️️
А. Камара
76'
74'
Желтая карточка
Ю. Нжийе
72'
Замена
Ю. Нжийе
️️️️
Э. Дарбо
72'
Замена
А. Сесай
️️️️
М. Барроу
71'
ГОЛ! 0:1!
М. Барроу
Пас отдал
Ю. Бобб
63'
Замена
Э. Колли
️️️️
А. Джаллоу
27'
Желтая карточка
Ю. Бобб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гвинея
1
Али Кейта
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
20
Па Конате
ЦЗ
13
Мохамед Камара
ЦЗ
7
Ибрахима Сиссе
ОП
6
Амаду Диавара
ОП
10
Илаш Мориба
ЦП
18
Агуибу Камара
АП
4
Ибрахима Конте
ЦФ
24
Хосе Канте
ЦФ
11
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Каба Диавара
Гамбия
18
Бабукарр Гайе
ВР
13
Ибу Турай
ЛЗ
12
Джеймс Гомес
ЦЗ
5
Омар Колли
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
4
Эбрима Дарбо
ОП
6
Сулайман Маррех
ЦП
2
Юсуфа Бобб
ЦП
0
Моду Барроу
ЦП
3
Аблайе Джаллоу
ЦП
10
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Гвинея
22
Ибрахим Коне
ВР
16
Мусса Камара
ВР
26
Фоде Камара
ЦЗ
4
Ибрахима Конте
ЦЗ
15
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
25
Мамаду Диалло
ЛВ
20
Мори Конате
ОП
19
Мамаду Кане
ЦП
27
Гауссу Сиби
ЦП
14
Морлайе Силла
АП
7
Морган Гилявоги
ЦФ
0
Сори Каба
ЦФ
Гамбия
1
Моду Жобе
ВР
16
Мохаммед Мби
ЦЗ
0
Юсуфа Нжийе
ЛВ
11
Эбрима Колли
ЛВ
4
Давда Нгум
ОП
0
Па-Моду Янье
ЦП
7
Ламин Джаллоу
ЦП
15
Эбрима Сохна
ЦП
23
Мохамед Бадамоси
ЦФ
24
Дембо Дарбо
ЦФ
17
Бубакарр Жобе
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Кейта
4
Соу
20
Конате
13
Камара
7
Сиссе
6
Диавара
10
Мориба
18
Камара
11
Байо
24
Канте
4
Конте
4-1-4-1
18
Гайе
17
Джанко
12
Гомес
5
Колли
13
Турай
4
Дарбо
2
Бобб
0
Барроу
3
Джаллоу
6
Маррех
10
Барроу
18
Камара
14
Силла
14
Силла
18
Камара
20
Конате
7
Гилявоги
7
Гилявоги
20
Конате
11
Байо
0
Каба
0
Каба
11
Байо
2
Бобб
16
Мби
16
Мби
2
Бобб
4
Дарбо
0
Нжийе
0
Нжийе
4
Дарбо
3
Джаллоу
11
Колли
11
Колли
3
Джаллоу
0
Барроу
9
Сесай
9
Сесай
0
Барроу
Остались в запасе
Гвинея
Гамбия
22
Ибрахим Коне
ВР
16
Мусса Камара
ВР
26
Фоде Камара
ЦЗ
4
Ибрахима Конте
ЦЗ
15
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
20
Мори Конате
ОП
19
Мамаду Кане
ЦП
27
Гауссу Сиби
ЦП
25
Мамаду Диалло
ЛВ
Главный тренер
Каба Диавара
1
Моду Жобе
ВР
4
Давда Нгум
ОП
0
Па-Моду Янье
ЦП
7
Ламин Джаллоу
ЦП
15
Эбрима Сохна
ЦП
23
Мохамед Бадамоси
ЦФ
24
Дембо Дарбо
ЦФ
17
Бубакарр Жобе
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Остались в запасе
22
Ибрахим Коне
ВР
16
Мусса Камара
ВР
26
Фоде Камара
ЦЗ
4
Ибрахима Конте
ЦЗ
15
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
20
Мори Конате
ОП
19
Мамаду Кане
ЦП
27
Гауссу Сиби
ЦП
25
Мамаду Диалло
ЛВ
Остались в запасе
1
Моду Жобе
ВР
4
Давда Нгум
ОП
0
Па-Моду Янье
ЦП
7
Ламин Джаллоу
ЦП
15
Эбрима Сохна
ЦП
23
Мохамед Бадамоси
ЦФ
24
Дембо Дарбо
ЦФ
17
Бубакарр Жобе
ЦФ
Главный тренер
Каба Диавара
Главный тренер
Том Сентфьетт
Статистика матча Гвинея - Гамбия
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия
1 : 0
04.06.2026
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
1 : 1
18.11.2025
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 0
15.11.2025
Либерия
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
3 : 1
29.05.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Сенегал
3 : 1
31.03.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
2 : 2
18.11.2025
Гамбия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сейшельские Острова
0 : 7
14.10.2025
Гамбия
Информация о матче
Стадион:
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