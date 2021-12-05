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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Реал Солт-Лейк
Портленд - Реал Солт-Лейк: обзор матча 05 декабря 2021
Портленд
05.12.2021, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 1/2 финала
2 : 0
Завершен
Реал Солт-Лейк
5'
Ф. Мора
61'
С. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Портленд - Реал Солт-Лейк
90'
+3
Желтая карточка
П. Руис
Замена
Д. Фочив
️️️️
К. Паредес
90'
Замена
Б. Бодили
️️️️
С. Морено
90'
Замена
D. Valeri
️️️️
М. Лориа
80'
79'
Вторая желтая
А. Эррера
71'
Замена
J. Menéndez
️️️️
N. Besler
Желтая карточка
С. Морено
61'
ГОЛ! 2:0!
С. Морено
Пас отдал
Д. Жупарич
61'
Замена
Я. Незгода
️️️️
Ф. Мора
60'
58'
Желтая карточка
А. Эррера
58'
Замена
Д. Мерам
️️️️
А. Хулио
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мора
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
10
Сантьяго Морено
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
99
Фелипе Мора
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
26
Клаудио Браво
ЦФ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Реал Солт-Лейк
22
Аарон Эррера
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
18
David Ochoa
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
8
Diego Valeri
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
18
Зак МакГроу
ЦФ
28
Пабло Бонилья
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
98
Блэйк Бодили
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
2-3-1-4
12
Кларк
33
Мабиала
13
Жупарич
10
Морено
21
Чара
8
Паредес
8
Чара
99
Мора
2
ван Ранкин
26
Браво
44
Лориа
3-3-5
22
Эррера
15
Глад
30
Силва Марсело
13
17
Руис
11
Русняк
11
Хулио
28
87
Крейлах
3
Броди
18
44
Лориа
8
8
44
Лориа
99
Мора
11
Незгода
11
Незгода
99
Мора
10
Морено
98
Бодили
98
Бодили
10
Морено
8
Паредес
20
Фочив
20
Фочив
8
Паредес
11
Хулио
22
Мерам
22
Мерам
11
Хулио
13
37
37
13
Остались в запасе
Портленд
Реал Солт-Лейк
31
Альяж Ивачич
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
18
Зак МакГроу
ЦФ
28
Пабло Бонилья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
18
Зак МакМат
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
18
Зак МакГроу
ЦФ
28
Пабло Бонилья
ЦФ
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Портленд - Реал Солт-Лейк
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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