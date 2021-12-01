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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити: обзор матча 01 декабря 2021
Нью-Инглэнд Революшн
01.12.2021, среда, 03:30
США. МЛС, 1/4 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Нью-Йорк Сити
9'
А. Букса
118'
Т. Бьюкенан
3'
С. Родригес
109'
В. Кастелланос
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити
ГОЛ! 2:2!
Т. Бьюкенан
118'
Замена
T.
️️️️
А. Ингви Траустасон
114'
Замена
E. Boateng
️️️️
H. Kessler
114'
114'
Замена
И. Тажури
️️️️
С. Родригес
113'
Вторая желтая
В. Кастелланос
109'
ГОЛ! 1:2!
В. Кастелланос
Замена
А. Ингви Траустасон
️️️️
T. McNamara
91'
Замена
M.
️️️️
М. Полстер
91'
84'
Желтая карточка
А. Моралес
82'
Замена
T. Rocha
️️️️
Д. Сэндс
58'
Желтая карточка
С. Родригес
Желтая карточка
А. Букса
54'
Желтая карточка
М. Полстер
27'
18'
Желтая карточка
В. Кастелланос
ГОЛ! 1:1!
А. Букса
Пас отдал
К. Хиль
9'
3'
ГОЛ! 0:1!
С. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
5
Брэндон Бай
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
7
Густаво Боу
ЦП
30
Мэтт Тернер
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
10
Карлес Хиль
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
28
Хесус Медина
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
12
T.
ЦП
8
Джон Белл
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Нью-Йорк Сити
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
4-3-4
5
Бай
22
24
Джонс
88
Фаррелл
17
Бьюкенан
8
Полстер
7
Боу
30
Тернер
26
10
Хиль
16
Букса
4-2-4
1
Джонсон
18
Калленс
27
Моралес
6
Сэндс
25
Шано
28
Медина
10
Моралес
18
Амундсен
8
Родригес
24
Грэй
11
Кастелланос
26
9
Траустасон
9
Траустасон
26
Траустасон
12
12
Траустасон
22
24
24
22
8
Полстер
13
13
8
Полстер
6
Сэндс
15
15
6
Сэндс
8
Родригес
18
Тажури
18
Тажури
8
Родригес
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Сити
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
8
Джон Белл
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
8
Джон Белл
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Остались в запасе
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
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